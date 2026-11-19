ترفيه

يعني اكو ناس تاخذ قرارات بحياتها يوگف العقل بيها من كثر ما هي جريئة، وممثلنا آسر ياسين واحد منهم! قبل سنة وحدة بس من چان يتخرج من كلية الهندسة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، قرر قرار چان يوصفه هو بنفسه بـ "الجنوني": راح يصير ممثل! تخيلوا، هو اللي چان يشوف أفلام مخرجين كبار مثل محمد خان وخيري بشارة وداود عبد السيد بإعجاب، ما چان يتصور بيوم من الأيام راح يشتغل وياهم لو يوگف گبال الكاميرا.

شلون بَدَت القصة؟ بالجامعة. دخل المسرح بدافع الفضول، وحصل دور صغير بمسرحية "سكة السلامة" مع المخرج محمد البيطار. بس هاي التجربة الصغيرة چرت رجلَه، وخَلته يكمل تمثيل كَـ هواية. شوي شوي، التمثيل أخذ مساحة أكبر بحياته، وقبل لا يتخرج بسنة، قرر يحسمها ويشتغل بالمهنة، رغم إنه ما چان عنده أي سند بالوسط الفني، واعتمد بس على محاولاته حتى يوصل لفرص عمل.

هواية مخرجين چانوا يدزون مساعديهم حتى يشوفون المواهب بالجامعة، وهالشي ساعد آسر يتعرف على تجارب الأداء. المخرج خيري بشارة نصحه يقرأ هواية سيناريوهات، وراهن عليه بمسلسل "قلب حبيبة". وراها، المخرج شريف عرفة هم راهن عليه بفيلم "الجزيرة" ووسّع دور آسر أكثر مما چان بالسيناريو. آسر يگول إن شريف عرفة علمه يخاطر وما يخاف من التجربة، ويضيف إنه الشغل ويه مخرجين مثل مروان حامد وداود عبد السيد هم ساعد بتشكيل شخصيته الفنية ونضجه.

من المخرج محمد ياسين حچه وياه عن بطولة فيلم "الوعد"، آسر ياسين تردد. چان معجب بفيلم "دم الغزال" اللي كتبه وحيد حامد وأخرجه محمد ياسين، وخاف يخوض بطولة جديدة ويه نفس الفريق وهو يحس روحه بعده مو جاهز. بس بعد گعدة ويه الكاتب وحيد حامد، گلب قراره. ياسين يگول إن حامد انطاه الثقة اللي چان يحتاجها، فرجع عن فكرة الاعتذار ووافق يقدم أول بطولة سينمائية بمسيرته.

أما الشغل ويه داود عبد السيد، چان واحد من أحلامه، وتحقق من عرض عليه بطولة "رسايل بحر". تعرفون، أحمد زكي چان هو المرشح الأول للفيلم، وآسر ياسين يقدر تفاعل الجمهور المستمر ويه الفيلم من انعرض مرة ثانية بالمهرجان، بعد 16 سنة على تقديمه!

بالنسبة لشخصياته، آسر ياسين ما يطب للدور عبث! بفيلم "فرش وغطا" نزل وزنه لحد ثمانية وستين كيلو حتى يضبط شخصية السجين، وگضى وقت ويه ناس عايشة بالمقابر قبل التصوير حتى يفهم الدور صح. وبـ"تراب الماس"، گال إن شخصية طه چانت "مبهجة" بس تعبته نفسياً كلش. لحد اليوم، هو ملتزم يحضر ورش تمثيل ويكول لزملائه يستمرون بيها، ويشبهها بتمرين الجيم للحفاظ على "اللياقة التمثيلية"! يا جماعة، التمثيل رياضة عقلية مو بس جسدية!

آسر ياسين عندَه مبدأ بمسيرته: "أنا حر". يعني يختار أعماله بكيفه، وما يدور بس على الدور الرئيسي. المهم عنده السيناريو الجيد والمخرج اللي يثق بيه، والدور اللي يبقى بذاكرة الجمهور سنين طويلة. وهو من المنادين برجعة البطولات الجماعية، مثل "العار" و"ولاد رزق" و"فرقة الموت". ويطالب وزارة الثقافة تدعم السينما حتى تنطي فرص للمواهب الشابة.

من سألوه عن الأدوار اللي يرفضها، گال إنه ما يحب يقدم "الشخصيات غير السوية"، وضرب مثال بشخصية خالد الصاوي بـ"عمارة يعقوبيان". يستشير والديه وزوجته، وچان يستشير عمه الكاتب الصحفي السيد ياسين.

شغفه الأساسي هو السينما، بس المسلسلات القصيرة أقرب شي لقلبه بالتلفزيون. ويشير إلى أن انتقال مخرجي السينما إلى التلفزيون أسهم في تقديم الدراما بأسلوب أقرب إلى الأفلام، والمنصات مثل نتفليكس خلت أعمالنا توصل لجمهور عربي وأجنبي.

لما اتصل حسين فهمي بآسر ياسين حتى يبلغه بتكريمه بالدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، آسر بالبداية فكر إنهم يريدون منه يسلم الدرع لشخص ثاني! شوفوا التواضع! بس گال إنه كلش سعيد بالتكريم اللي يجي ويا تكريم فنانين كبار مثل فاروق فلوكس وسعيد الشيمي ومدحت العدل.

المضحك بالموضوع، إنه رغم كل هاي السنين اللي يشتغل بيها گبال الكاميرا، آسر ياسين يگول إنه الأيام الأولى من تصوير أي عمل جديد، بعده ما ينام بيها! والقلق يضل وياه لحد نهاية التصوير. صدگ الفنانين حياة صعبة مو سهله، مو؟