ترفيه

الممثلة السورية ولاء عزام حكت عن ظروف كلش صعبة مرت بيها من جانت تشارك بمسلسل “وجوه وأماكن” عام 2015، لأن النظام البائد منعها من مغادرة سوريا حتى تكمل تصوير مشاهدها خارج البلاد. هاي التجربة اللي جمعتها بالممثلة يارا صبري، استذكرت تفاصيلها بعد ما التقوا ببعض بعد غياب دام نحو 11 سنة.

ولاء عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقاء بعد كل هاي السنين، وأكدت إنها اشتاقت ليارا صبري وتتمنى يجمعهم مشروع درامي جديد. وبصراحة، اللقاء رجع لها كل ذكريات مشاركتها بالمسلسل اللي عُرض بـ 2015، وبالرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية اللي واجهتها، بس ولاء تكول إن هاي التجربة بعدها تحتفظ بمكانة خاصة عندها.

عزام وضحت إنها عبرت ليارا عن فرحتها برؤيتها بعد هذا الغياب الطويل، واعتبرت إن العمل وياها جان تجربة مهمة من الناحية الفنية والإنسانية. وبالنسبة لقرارها بالمشاركة بالمسلسل، تشوف إنه جان "خطوة جريئة" بذاك الوقت، وهي لسه سعيدة لأن خاضت هاي التجربة رغم الصعوبات. بس بنفس الوقت، اعترفت إن الظروف اللي أحاطت بالعمل ما انطتها هي ويارا صبري الفرصة الكافية حتى يتعاونون بالصورة اللي جانت تتمناها، ولهذا السبب تتأمل تعوض هذا الشيء بمشروع فني جديد.

للتذكير، مسلسل “وجوه وأماكن” اللي أخرجه هيثم حقي وكتب نصه خالد خليفة وصور بتركيا، جمع مجموعة من الفنانين المؤيدين للثورة السورية والمعارضين لنظام الأسد، مثل جمال سليمان، سوسن أرشيد، عبد الحكيم قطيفان، مازن الناطور، مكسيم خليل، فارس الحلو، ونوار بلبل.

أما عن نشاطاتها الحالية، ولاء عزام تحضر للموسم الدرامي الجاري بمسلسل “بعد أمس” ويا مكسيم خليل وسلافة معمار، وسبق ما ظهرت بالموسم الماضي بمسلسلات “عيلة الملك” و“مطبخ المدينة” و“سعادة المجنون”.

منو يتذكر مسلسل وجوه وأماكن لو نسيتوه؟