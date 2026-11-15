يا سلام على الفرحة بالوسط الفني! خالد كمال ملّك والنجوم چانوا موجودين

ترفيه

الفنان خالد كمال، احتفل بعقد قرانه يوم السبت، 14 تشرين الثاني 2026، والأجواء چانت كلش دافية وعائلية. الحفل حضروه أهله وأصدقائه المقربين، وما فوتوا گومَة نجوم من الوسط الفني فرصة يشاركونه الفرحة ويهنّونه.

من ضمن اللي نورتنا بوجودها، الفنان محمد شاهين، والفنان أمير صلاح الدين وزوجته، وياهم السيناريست تامر حبيب والفنان أحمد الرافعي. حضورهم سوّى جو يفتح النفس للمناسبة الحلوة، والأصدقاء والأقارب كلهم اجتمعوا حتى يحتفلون بالعريس وهو يبدي صفحة جديدة بحياته.

والمتابعين طبعاً ما خلّوا شي ما حچوا بيه عن الخبر، وكلهم جانوا يريدون يعرفون تفاصيل الحفل وأبرز النجوم اللي حضروا. خالد كمال معروف بعلاقاته القوية بالوسط الفني من خلال مشاركاته المتنوعة بالأعمال الدرامية والسينمائية.

بس بعيد عن هالأضواء الحلوة، خالد كمال عنده جانب إنساني يچوي الگلب سبق وحچى عنه بلقاء إعلامي. هذا الجانب يتعلق بأخوه الچبير تامر، اللي عنده إعاقة حركية قوية كلش بسبب نقص أوكسجين صار وياه من انولد. خالد كمال گال إن أخوه مصاب بشلل رباعي، والاهتمام بيه مسؤولية چبيرة، بس بنفس الوقت يشوفه مصدر بركة وخير بالبيت. وأكد إن تامر اله مكانة خاصة بگلبه، خصوصاً ورا ما توفوا أهله، ويحس وياه بالمسؤولية والترابط العائلي، ويشوفه من أهم الناس بحياته.

هذا الاحتفال بعقد القران يضيف فرحة جديدة لحياة خالد كمال، والمتابعين كلهم شاركوه التهاني، ويتمنون اله حياة زوجية كلش سعيدة. شنو رأيكم بهالخبر الحلو؟