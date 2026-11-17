ترفيه

الفنانة هيفاء وهبي، اللي كل مرة تفاجئنا بستايل جديد، شاركت جمهورها مجموعة من الصور بإطلالة جريئة ومميزة. كأنها صايرة خبيرتنا بالأزياء، وتعرف شلون تلفت الانتباه بتصاميم تجمع بين الألوان اللامعة والتفاصيل الأنثوية القوية.

الاختيار هالمرة جان فستان قصير وتصميمه كلش لافت للنظر. الفستان جان مرصع بالكامل بتطريزات وترتر ملون، والألوان اللي بي ما تتحدد على لون واحد، بين الوردي والأزرق والأخضر والذهبي. هالشي نطى للإطلالة بريق يخبل وتفاصيل بيها حيوية وواضحة بكل مكان.

قصة الفستان جانت قصيرة حتى تبرز جمال الجسم، والخصر محدد بشكل حلو، والتفاصيل اللامعة جانت بكل مكان. بس اللي زاد الجرأة والاختلاف هي اللمسات الشفافة باللون الأسود اللي دخلت بالتصميم.

مو بس هيك، هيفاء كملت اللوك بقفازات سودة طويلة وشفافة، جانت واصلة للذراعين. بصراحة، هاي القفازات انطت التصميم طابع مسرحي مستوحى من عروض الأزياء والاستعراضات الفنية. يعني شوية أوفر، لو ما موجودة جانت الإطلالة أحلى بواجد.

أما تسريحة الشعر، فاعتمدت هيفاء على شعر منسدل باللون الأسود، والمكياج جان قوي ويركز على جمال العيون، برسمة آيلاينر واضحة ورموش كثيفة. أحمر الشفاه جان بلون هادئ حتى يسوي توازن ويا بريق الفستان والألوان اللي بي.

الصور جانت بأجواء استعراضية وخلفية ستائر حمر، وطبعا لازم اكو إكسسوار للرأس نطى لمسة ملكية للوك، وزاد الطابع المسرحي اللي اختارته هيفاء. كل مرة تطلع هيفاء تخلينا نتساءل، شنو راح تلبس المرة الجاية؟