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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحد من أرقى وأهم المهرجانات بالوطن العربي، سد الستار على دورته السابعة والأربعين بليلة ولا أروع! الحفل صار بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وچان يوم جمعة (20 نوفمبر 2026) يخبل، جمع نخبة كبيرة من نجوم الفن وصناع السينما والشخصيات العامة. چانت الأجواء كلها احتفالية وبهيجة، وكل عين تترقب منو اللي راح يتكرم وشنو الأفلام الفايزة.

ويا خوفي من الفرحة! التكريم الأكبر چان لمدير التصوير العظيم سعيد شيمي، اللي انطوه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. يا جماعة، هذا الرجال مسيرته الفنية مليانة إبداع وإنجازات ما تنعد بالسينما المصرية. قبل ما يصعد المسرح ويستلم الجائزة وسط تصفيق حار، عرضوا فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات حياته الفنية. چان كلامه كلش مؤثر، گال إن الجائزة هاي تسوى هواية بالنسبة إله، خصوصاً إنها تقدير لمسيرة عمر كاملة ويه السينما. يعني تتخيلون الشعور؟ أكيد قشعريرة!

ما نگدر نحچي عن المهرجان بدون ما نجيب سيرة رئيسه الفنان الكبير حسين فهمي. چان بالموعد، هو وزوجته، وحضروا وياه كوكبة من ألمع النجوم مثل يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ولقاء الخميسي ومي الغيطي وغيرهم هوايه، يعني چانت "لمة" فنية من الطراز الأول. الحفل بدأ بعزف السلام الوطني المصري، وراها عرضوا فيلم سريع عن فعاليات الدورة الـ47. بس اللقطة اللي چانت قوية كلش، چان العرض الجرافيكي اللي احتفل بمرور 50 سنة على تأسيس المهرجان، تحت عنوان "50 سنة مهرجان.. حكاية وطن". خمسين سنة مو قليل يا جماعة، يعني جيل كامل من السينما والإبداع.

من صعد حسين فهمي على المسرح، رحب بالحضور وقدم اعتذار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، الدكتور عبد العزيز قنصوة، عن عدم حضوره. بس أهم شي چان كلامه عن سحر السينما، وشلون هي قادرة تجمع الشعوب والثقافات. گال إن قيمتها مو بس توثق اللحظات والحكايات، لا، تتجاوز هالشي لقدرتها على لم الشمل وتوحيد البشر، خصوصاً بهاي الأيام اللي العالم بيشوف اختلافات وانقسامات هواية. هذا مو كلام عادي، هاي رسالة قوية كلش.

وأكد فهمي إن المهرجان صاير منصة تعرض أعمال سينمائية عالمية رفيعة المستوى، تطي للجمهور فرصة يكتشفون قصص إنسانية بلغات وثقافات مختلفة. يعني مو بس نشوف أفلام، لا، هاي فرصة نتبادل بيها خبراتنا كصناع سينما عن طريق الورش الفنية والجلسات المتخصصة والدروس السينمائية. يعني المهرجان مو بس حفلات وعروض، هذا معهد سينمائي متنقل چبير!

وهسه نجي على الأرقام اللي تكسر الدنيا! حسين فهمي چان فرحان كلش بالإقبال الجماهيري الكبير على المهرجان. تعرفون شگد تذكرة انباعت؟ 53 ألف تذكرة! اي نعم، وهذا يدل على حب الجمهور للسينما. بس الأرقام اللي صدگ خلتنا نگعد ونصفن هي أرقام المنصات الرسمية للمهرجان. الإنستغرام وحده سجل 22 مليون مشاهدة و300 ألف تفاعل. الفيسبوك وصل 8 مليون مشاهدة و100 ألف تفاعل. بس التيك توك؟ يا جماعة، 85 مليون مشاهدة ومليون تفاعل! يعني المهرجان كسر الدنيا على التيك توك،

فهمي تطرق للإقبال الكبير على الأفلام المصرية المرممة، وهاي خطوة كلش حلوة. قرروا بالتعاون ويه الشركة القابضة يعرضون كل الأفلام اللي ترّموها بسينما ميامي خلال عطلة نص السنة الدراسية، وراح تصير وراها ندوات ومناقشات متخصصة. يعني محبي الكلاسيكيات القديمة راح ينبسطون هوايه.

ونجي لصلب الموضوع، الجوائز! فيلم أربعة ناقص ثلاثة النمساوي، من إخراج أدريان جويجينجر، هو اللي خطف جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم. أما جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج راحت لرودي روزنبرج عن فيلم كلمات الحب. والهرم البرونزي كان لفيلم البرانية إخراج أشجان الهمص. أحسن ممثلة چانت فاليري باخنر عن أربعة ناقص ثلاثة (يعني هذا الفيلم دمر الدنيا بالجوائز)، وأحسن ممثل بدور ثاني هو روبرت شتادلُوبر من نفس الفيلم! وماننسى الأفلام العربية اللي أخذت حصتها: المراعي الصيفية أفضل فيلم عربي طويل، ويوم الغضب: حكايات من طرابلس جائزة سعد الدين وهبة، وجائزة الجمهور چانت لفيلم برلين. يعني المهرجان انطى فرصة لأعمال متنوعة تستاهل التقدير.

بنهاية الحفل، صعد حسين فهمي مرة ثانية وشكر فريق العمل كله. گال إن هيچ مهرجان چبير ما يصير بجهد شخص واحد، لا، هذا جيش من العاملين المخلصين اللي يحبون السينما ويؤمنون برسالة المهرجان. ودعاهم كلهم يصعدون للمسرح ويحيون الجمهور، لفتة حلوة كلش تقدير لجهودهم. وبهاي اللحظات الحلوة، انتهى مهرجان القاهرة، بس رسالته الفنية والثقافية باقية وقوية. شنو رأيكم بالجوائز والأرقام القياسية اللي حققها المهرجان؟