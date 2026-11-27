ترفيه

قررت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان تصعيد موقفها ضد قرار نقابة الإعلاميين اللي منعها من الظهور على الشاشات. وجهت رسالة حادة للنقيب الدكتور طارق سعدة، طالبت بيها فتح تحقيق رسمي والاستماع لأقوالها قبل ما تستمر أي إجراءات عقابية بحقها.

لقاء نشرت فيديو على حسابها بـ «فيسبوك»، أكدت بيه إنها بعدها ممنوعة من الظهور إعلامياً، رغم إنها جددت تصريح مزاولة المهنة ومستعدة تماماً للمثول أمام التحقيق. واعتبرت إن استمرار القرار بعد ما سوت كل الإجراءات المطلوبة يخلي الواحد يتساءل عن الأسباب الحقيقية.

لا مخالفات ولا اعترافات

لقاء أكدت إنها، حسب روايتها، ما تطرقت لأي شخص ببرنامجها وما ارتكبت أي مخالفة للأكواد الإعلامية. وشددت على إن من حقها تعرف شنو الاتهامات الموجهة إلها وترد عليها كدام الجهات المختصة.

وبرسالتها للنقيب كالت: «لا عقوبة بلا تحقيق ولا إدانة لمجرد اتهام».

وأضافت إنها كانت تتمنى يتم استدعاؤها للتحقيق أول ما وصلت الشكاوي للنقابة، وأوضحت إنها راحت لمقر النقابة وأعلنت استعدادها لسماع الاتهامات، بس لحد الآن ما سمعوا أقوالها.

سالفة تصريح المزاولة

بخصوص تقنين أوضاعها المهنية، وضحت لقاء إن النقيب بلغها إن منعها مرتبط بعدم تجديد تصريح مزاولة المهنة أو استكمال الإجراءات النقابية. وبما إنها استجابت وجددت التصريح وسددت الاشتراك النقابي، تفاجأت إن قرار المنع لسه مستمر، رغم اعتقادها إن هاي الخطوات كافية لإنهاء السبب.

وبالفعل، كانت الفنانة أعلنت بـ 18 نوفمبر 2026 إنها سددت الاشتراك النقابي ونشرت صورة الإيصال على «فيسبوك» كاعتراض على استمرار المنع، بس ما صدر أي شيء يأكد إلغاء القرار أو رجعتها للشاشة.

تفاصيل الأزمة والصدام

القصة بدت بـ 17 نوفمبر 2026، لما أعلن النقيب طارق سعدة منع لقاء سويدان من الظهور بكل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر، مع إحالتها للتحقيق بالنقابة. النقابة قالت ببيان إن القرار جاء بناءً على تقرير المرصد الإعلامي والشكاوى المقدمة ضدها، وبسبب مخالفات لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

تزامن هذا القرار وية تصاعد الخلاف بين لقاء سويدان والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد ما أعلنت تمسكها بالبلاغات اللي قدمتها ضده ورفضت تتراجع عنها. لقاء تعتقد بتصريحات صحفية إن قرار منعها قد يكون مرتبط بموقفها من هاي الأزمة، بس هذا تفسيرها الشخصي ومو السبب المعلن من النقابة.

لقاء ختمت رسالتها بالتأكيد إن تقديم شكوى ضد أي عضو بالنقابة ما يعني ثبوت المخالفة، وما لازم يحرم الشخص من حق الدفاع عن نفسه، وجددت تمسكها بمبدأ «لا عقوبة قبل التحقيق».