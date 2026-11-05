محمد صلاح سابع أغنى لاعب بالعالم… بس منو اللي بالصدارة؟ الصدمة مو طبيعية!

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محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ونجم عالمي، مو بس يبدع بالملعب، لا ويبني إمبراطورية مالية جبيرة من ورا رواتبه وعقود الرعاية والإعلانات. لعام 2026، صلاح صار بالمركز السابع بقائمة أغنى 10 لاعبين كرة قدم بالعالم، وثروته حوالي 140 مليون دولار. يعني زلمة فلوسه مو طبيعية!

منو الأغنى بالعالم؟ المفاجأة الكبيرة!

زين تتوقع منو اللي متصدر القائمة؟ كريستيانو رونالدو؟ لو ميسي؟ لا هاي هنا الصدمة الحقيقية! تقرير كشف إنو فائق بلقية، لاعب راتشابوري التايلاندي، هو الأول وثروته تقدر بحوالي 20 مليار دولار! عشرين مليار دولار يا ستار! هذا طبعا مو لأنه يسجل سوبر هاتريك كل مباراة، وإنما لأنه من العائلة المالكة ببروناي. يعني ثروته مرتبطة بثروة عائلته المالكة، مو بعوائده من كرة القدم وحدها. صدك جذب؟ هنا احنا لازم نغير مهنة الظاهر!

أساطير كرة القدم: رونالدو وميسي وين؟

أساطير اللعبة ماكو عليهم غبار، رونالدو وميسي، هم دائماً بالصدارة بأي قائمة. كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، اجى بالمركز الثاني بقائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، بثروة توصل لـ1.8 مليار دولار. يعني فرق جبير كلش عن بلقية، بس هم رقم خيالي! رونالدو فلوسه من عقوده الرياضية الضخمة وشراكاته التجارية وعلامته التجارية الخاصة CR7.

وراه يجي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالمركز الثالث بثروة 1.1 مليار دولار. ميسي هم عنده عقود احترافية قوية وشراكات ويا ماركات عالمية، بالإضافة لاستثماراته الخاصة. يعني أرقامهم تعكس تعبهم ومجهودهم بالكرة.

باقي الكباتن بالقائمة: منو بعد؟

القائمة ضمت هواي نجوم نعرفهم ونحبهم:

البرازيلي نيمار جونيور بالمركز الرابع بثروة تبلغ 450 مليون دولار.

الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بالمركز الخامس بثروة تقدر بنحو 250 مليون دولار.

الفرنسي كريم بنزيما بالمركز السادس بثروة تبلغ 200 مليون دولار.

وراهم يجي محمد صلاح بالمركز السابع بثروة 140 مليون دولار.

النرويجي إيرلينج هالاند بالمركز الثامن بـ100 مليون دولار.

البرازيلي فينيسيوس جونيور تاسعًا بـ80 مليون دولار.

وأخيرًا الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بالمركز العاشر بثروة تقدر بنحو 51 مليون دولار.

شوف هاي الأرقام شكد جبيرة وشلون اللاعبين ديبنون مستقبلهم مو بس داخل الملعب.

شلون يحسبون هالثروات؟ المعايير اللي اعتمدوها

طبعاً هاي الأرقام ما اجتي من فراغ، اكو معايير محددة اعتمدوها حتى يقدرون ثروات هالنجوم ويرتبوهم بالقائمة. مو بس يشوفون راتبه الشهري وخلاص، لا السالفة بيها تفاصيل أكثر:

صافي الثروة: يعني إجمالي الأصول والفلوس اللي جمعها اللاعب طول مسيرته.

إجمالي الدخل المهني: الرواتب، المكافآت، والجوائز المالية اللي حصل عليها.

الرواتب الحالية: عقود الاحتراف والمكافآت ورسوم التوقيع ويا الأندية.

عقود الرعاية: الشراكات الإعلانية ويا الماركات العالمية.

الاستثمارات: المشروعات التجارية والاستثمارات اللي يسويها اللاعب بره كرة القدم.

ملكية الأندية: حتى حصص اللاعبين واستثماراتهم بملكية فرق كرة القدم تدخل بالحساب.

يعني السالفة مو بس راتب بالنادي، بيها عقود رعاية واستثمارات وملكية أندية.

قائمة أغنى 10 لاعبين كرة قدم بـ2026:

هذا هو الترتيب النهائي لأغنى عشرة لاعبين بالعالم لسنة 2026:

فائق بلقية – 20 مليار دولار.

كريستيانو رونالدو – 1.8 مليار دولار.

ليونيل ميسي – 1.1 مليار دولار.

نيمار جونيور – 450 مليون دولار.

كيليان مبابي – 250 مليون دولار.

كريم بنزيما – 200 مليون دولار.

محمد صلاح – 140 مليون دولار.

إيرلينج هالاند – 100 مليون دولار.

فينيسيوس جونيور – 80 مليون دولار.

جود بيلينجهام – 51 مليون دولار.

بصراحة، الأرقام تبين شكد تفاوت الثروات بين نجوم اللعبة. بس عموماً، هاي الأرقام تبين شلون كرة القدم صارت مو بس لعبة، صارت بيزنس جبير يخبل. أنت منو تتمنى تكون منهم؟ لو تريد تجيبها بالوراثة مثل بلقية؟