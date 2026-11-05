الفنان الأسطورة عبدالله السدحان: أعماله صارت جزء من تاريخ الأرشيف الوطني للأفلام!

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والله صدگ، كلنا نعرف الفنان السعودي العمالقة عبدالله السدحان، اللي ماكو واحد ما شافله عمل وضحك وتأثر وياه. هذا الفنان يُعدّ من أهم وأقدم الفنانين السعوديين.

هيئة الأفلام اختارت تحتفي بمسيرة السدحان الفنية العريقة، وأعلنت عن إيداع مجموعة ضخمة من أعماله بالأرشيف الوطني للأفلام. هذا القرار إجه لأنه أعماله مو بس مسلسلات أو مسرحيات، لا! هاي أعمال لا تزال باقية في ذاكرة المشاهد.

الخبر طلع ببُـوستر نزلته هيئة الأفلام بحسابها الرسمي، وعليه صورة عبدالله السدحان، وكتبوا تعليق يوضح الهدف: «تعلن هيئة الأفلام عن إيداع مجموعة الفنان عبدالله السدحان في الأرشيف الوطني للأفلام، لحفظ مواد ومقتنيات توثق محطات من مسيرته الفنية، والأعمال التي شكّلت جزءاً من ذاكرة الدراما السعودية، وفي مقدمتها مسلسل "طاش ما طاش"». يعني السالفة مو بس أرشيف عادي، لا، هاي توثيق لمسيرة فنية كاملة.

والفنان السدحان نفسه هم ما قصر، نزل فيديو وهو يوثق لحظة الإعلان عن هاي الخطوة المهمة. علق عليها بكلمات قليلة بس توصل الفكرة: «اتفاقية إيداع ما لديّ من أرشيف درامي مع الأرشيف الوطني للأفلام، هيئة الأفلام».

هاي الخطوة التاريخية صارت ضمن فعاليات منتدى الأفلام السعودي اللي صار، وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بإيداع أعمال السدحان بحضوره والمدير العام للأرشيف الوطني للأفلام، عبدالله العبدالله.

السدحان، اللي هو مو بس ممثل، لا هو منتج ومؤلف همين، كلنا نعرف إنه مسيرته الفنية كلش متنوعة وموحدة. بداياته كانت بالكوميديا اللي خلت اسمه يرن بالساحة الفنية، خصوصاً من شكل ثنائي أسطوري ويا الفنان ناصر القصبي. ومن أبرز أعماله "طاش ما طاش" اللي امتد على 19 موسماً. وأنشأ مؤسسة الهدف للإنتاج الفني، واشتغل ويا الفنانين الراحلين محمد العلي وبكر الشدي، وكذلك ناصر القصبي.

بدايات هذا النجم كانت بالمسرح من جان طالب بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود بالرياض، ومنها حب المسرح وتمسك بيه. ورغم تخصصه، اختار إنه يكمل مشواره الفني ويقدم أعمال متنوعة اللي خلت الكل يعرفه ويحبه.

بالتلفزيون، السدحان أبدع كلش وقدم أعمال تبقى خالدة بالذاكرة. قائمة أعماله التلفزيونية كلش طويلة وتتنوع بين الدراما والكوميديا، مثل "أيام لا تنسى"، "عودة عصويد"، "لا يحوشك حبروك"، "عيون ترقب الزمن"، "صراع الأجيال"، "حكايات قصيرة"، "أبو مشعاب ظالم". مروراً بأعمال ما تنمل مثل "الغربال"، "القصر"، "أساطير شعبية"، "خلك معي 7"، "شوية ملح"، "أبو العصافير"، "أبيض وأسود"، "كلنا عيال قرية"، "جاري يا حمودة"، "37 درجة مئوية"، "طالع نازل"، "طيش عيال" (الكرتوني)، "هذا حنا"، "منا وفينا"، "مستر كاش"، وأخيراً "بدون فلتر"، "الشك"، "الديك الأزرق"، "سكة سفر"، "أربعيني في العشرين"، "همّ يضحّك"، و"هروج". يعني الرجل ما ترك شي ما سواه!

ومشاركاته ما توقفت عند السعودية، حتى شارك بأعمال ويا نجوم الكويت، مثل مسلسل "كسرة ظهر" اللي كان وياه هنادي الكندري ومحمد العجيمي وأميرة محمد وفهد البناي وأحمد العونان.

وقدم همين سهرات تلفزيونية كانت كلش حلوة، مثل "افهموني"، "رفاقة درب"، "حمود ومحيميد"، "عقاب وشيهانة"، "كذبة بأربعة أرجل"، "من غير ليش"، "راجعنا بكرة"، و"حلاب الذر". ومسلسل "شليوي ناش" ويا يعقوب عبدالله وعبدالعزيز النصار ورقية سلمان ولطيفة المجرن ومحمد العجيمي.

وبالمسرح، اللي هو عشقه الأول، السدحان قدم لنا أعمال مسرحية مميزة بقيت ببالنا، مثل "ثلاثة النكد"، "قرموش وطرطوش"، "تحت الكراسي"، "المهابيل"، "عويس التاسع عشر"، "عودة حمود ومحيميد"، "ولد الديرة"، "للسعوديين فقط"، "الثمن"، "أكشن يا عمري"، "أبو مساعد في مهب البيت"، "دولاب أمي"، و"المتحف".

حتى السينما السدحان إلها نصيب بمسيرته، وقدم بيها أعمال أبدع بيها كلش، ومنها فيلم "نورة" و"ليل نهار".

أما حالياً، فـ لعبدالله السدحان مسلسل جديد اسمه "أحلى نصيب" اللي يعرض على MBC1 ومنصة "شاهد" من أربعة أكتوبر 2026. المسلسل كوميدي رومانسي سعودي، قصته عن راكان ونورة اللي الظروف تدفعهم للزواج المؤقت لستة أشهر حتى يطلعون من أزمة، بس شوية شوية هاي العلاقة المؤقتة تتحول لحب حقيقي. القصة مقتبسة من المسلسل التركي المشهور "العشق مجدداً"، ويخلط بين الرومانسية والمواقف المضحكة ومواجهة الماضي وضغوط العائلة اللي تهدد استقرار العلاقة. يعني كلش حلو ومفاجآت ما تتوقعوها.

والله يا جماعة، من تشوفون هذا الكم الهائل من الأعمال، تعرفون إنه هذا الفنان فد شي مو طبيعي. زين هيئة الأفلام ما قصرت، بس سؤال الكم: يا عمل لعبدالله السدحان هو أقرب لقلبكم؟