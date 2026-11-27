ترفيه

محمد رمضان قرر يبدأ معركة المنافسة من وقت مبكر، وأعلن عودته للدراما التليفزيونية بمسلسل «عشماوي» ضمن موسم رمضان 2027.

الرجعة صارت بعد غياب استمر لثلاث مواسم، آخر ظهور ناجح إله كان بمسلسل «جعفر العمدة» سنة 2023. رمضان ما اكتفى بس بإعلان اسم العمل، بل شارك صوراً من كواليس العمل قبل ما يبدأ الموسم أو يشوف الناس مشهد واحد من المسلسل.

يعني الرجال قرر يشعللها من هسه، بس هل هاي الضجة كافية حتى تضمن النجاح لو مجرد مبالغة؟