ترفيه

الممثلة جيهان الشماشرجي شاركت صوراً بمناسبة زواجها من صانع الأفلام ومدير التصوير إبراهيم النجاري، ونشرت مجموعة صور على إنستغرام توثق هذه المناسبة.

الثنائي اختاروا "البحيرة السوداء" في دولة الجبل الأسود لمكان التقاط الصور، وجيهان كتبت عليها عبارة بالإنجليزية تعبر عن تمنياتها بـ "طول العمر".

واحتفلا بزفافهما في مصر يوم الأربعاء، محاطين بأصدقائهما ومحبيهم. ومن خلال "الستوريات"، شارك العرسان لقطات من التحضيرات وكواليس الحفل.

جيهان ما نسيت تشكر الفريق اللي اشتغل على إطلالتها وتنظيم العرس، وعبّرت عن امتنانها لكل شخص ساعد في جعل هذا اليوم جميل وسهل.

ألف مبروك للثنائي، وهل تعتقدون أن اختيار الجبل الأسود للصور كان ضربة معلم؟