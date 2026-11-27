ترفيه

بدأت الفنانة ميرنا نور الدين تصوير مشاهدها في مسلسل "180" اللي يجمعها بالنجم عمرو يوسف، والعمل هذا راح ينعرض ضمن موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل راح يركز على عالم الحماية المدنية ورجال المطافي، والقصة مليانة مواقف خطرة ومواجهات. ميرنا نور الدين راح تقدم شخصية مختلفة وتجربة جديدة بمشوارها الفني، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع عمرو يوسف والمنتج كريم أبو ذكري، لأن العمل يسلط الضوء على بطولات وتضحيات رجال الإطفاء لإنقاذ الناس، وهو موضوع ما أخذ حقه بالدراما سابقاً.

حالياً فريق العمل مستمر بالتصوير في أماكن مختلفة بالقاهرة، بالتزامن مع تكثيف التحضيرات لمشاهد الأكشن وعمليات الإنقاذ اللي تعتبر جزء أساسي من طبيعة المسلسل. العمل يتكون من 15 حلقة، وعمرو يوسف راح يجسد فيه شخصية ضابط بشرطة المطافي.

المسلسل من سيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، وتعتبر هذه التجربة الأولى له بالإخراج. وبالنسبة لطاقم التمثيل، يشارك بالبطولة بجانب ميرنا وعمرو كل من أمير المصري، الشحات مبروك، وأحمد فهيم، بالإضافة للشباب إسلام خالد، وميشيل مساك، وأحمد الأزعر.

بصراحة، فكرة رجال الإطفاء مشوقة وتغير روتين المسلسلات اللي تعودنا عليها، إن شاء الله نشوف تنفيذ محترم لمشاهد الأكشن مو بس تصوير عادي.