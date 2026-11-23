ترفيه

القفطان المغربي مو بس سحر قلوب المغربيات، لا والله! هالمرة تجاوز كل التوقعات وصار هو نجم السجادة الحمرا بالدورة الـ23 لمهرجان مراكش السينمائي. يعني تخيلوا، القفطان طغى على إطلالات الفنانات المغربيات نفسهن وصار الخيار الأول لأشهر نجماتنا وشخصياتنا العربية اللي حضرن هالتظاهرة السينمائية.

واللي زاد الطين بلة حلاوة، هي طلعات الإعلامية السعودية لجين عمران، والفنانة العراقية-المغربية، شذى حسون، ورائدة الأعمال اللبنانية، زينة خوري. كل وحدة منهن لبست تصاميم احتفالية مستوحاة من التراث المغربي الأصيل، بس كل وحدة انطت للقفطان رؤية مختلفة ومتفردة للأناقة الشرقية قدام عدسات المصورين.

هالحضور القوي للقفطان، اللي شفناه من يوم افتتاح المهرجان، يأكد مكانته الاستثنائية بكل المحافل الفنية الكبيرة. يعني مو بس قطعة قماش، هذا إرث وتاريخ حرفي وثقافي عريق، يتجدد كل مرة بالتطريزات اليدوية اللي تسحر العين، والأقمشة الفاخرة اللي تخبل، والأحزمة التقليدية، والمجوهرات اللي تلفت النظر من بعيد.

الفعاليات مال الدورة الـ23 بدت يوم 20 نوفمبر وتستمر لغاية 28 نوفمبر 2026، والقفطان المغربي واصل حضوره القوي، وسط حضور بارز لنجوم السينما وصناعها وتنوع لافت بالأزياء الشرقية.

بس يعني، ماكو نقاش أن القفطان المغربي خطف الأضواء بلا منازع هالمرة. برايكم، منو اللي أبدعت بلفسة القفطان؟