ترفيه

مهرجان الدوحة السينمائي سوى حركة كلش حلوة، دشّن مبادرة جديدة اسمها "نجوم العرب الصاعدون" وبالتعاون ويا مجلة "سكرين إنترناشيونال". هاي المجلة صارلها عشر سنين تكشف المواهب السينمائية الصاعدة بالمنطقة، وهسه الدورة الأولى من المبادرة كرّمت أربعة مبدعين يستاهلون كل خير.

الأسماء اللي تكرمت هي المخرجة ناديا الخاطر، والممثلة أفان جمال، والممثل مروان وليد، وياهم المخرجة لينا ملائكة. هاي التكريم جان تقدير لتجاربهم الإبداعية، وصدك فرحنا لمن شفنا اسم أفان جمال بيناتهم، لأنها عراقية وترفع الراس!

المخرجة ناديا الخاطر، اللي مقيمة بقطر، حچت عن الصعوبات اللي يواجهها صناع الأفلام العرب لمن يريدون يقدمون قصصهم بدون ما يقعون بفخ الصور النمطية والتوقعات الخارجية. وطبعا ناديا تشارك بفيلمها القصير "كالشهاب" بالمسابقة الدولية للأفلام القصيرة بالمهرجان، وإن شاء الله تفوز.

أما عيني أفان جمال، ممثلتنا العراقية الكردية، فموقفها يجنن! هي تلعب دور قناصة من البيشمركة بفيلم حربي اسمه "لا جنة لمن تقتله امرأة"، وحچت عن أهمية توصيل حكايات مجتمعنا للشاشة. وكالت إن المشاعر الإنسانية مثل الحب والأمل والعائلة والبقاء هي مشاعر عالمية تتجاوز الحدود الثقافية، والسينما هي أحسن طريقة حتى هاي القصص توصل للعالم بأصالة وصدق. كفو منها والله، ممثلة بمعنى الكلمة.

الممثل المصري مروان وليد، اللي هو بطل فيلم الإثارة النفسية "خروج آمن"، عبر عن فخره باختياره بهالمبادرة، وشاف إن المشاركة بالمهرجان فتحتله أبواب جديدة للتواصل ويا صناع السينما وبناء علاقات مهنية تفيده.

ومن السعودية، المخرجة والكاتبة لينا ملائكة عبرت عن فخرها بتمثيل الأصوات السعودية على الساحة العالمية، وأكدت إنها كلش معتزة بإنضمامها لهاي النخبة من المبدعين العرب بمجالات السينما والكتابة والعمل الإبداعي.

هاي المبادرة مال "نجوم العرب الصاعدون" مبينة واعدة كلش، لأنها تريد تسلط الضوء على جيل جديد من المواهب السينمائية العربية وتطي فرص أحسن حتى يتواصلون ويا أصحاب الخبرة الكبيرة بصناعة السينما. إن شاء الله نشوفهم كلهم يكسرون الدنيا!

المهم، كفو عليهم كلهم، بس بيناتنا، يا هو اللي تتوقعون راح نشوفه أكثر شي على الشاشة بعد هالفقرة؟