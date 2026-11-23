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يا جماعة، جهزوا نفسكم! الممثل محمد نجاتي راح يكون ويانه بمسلسل «أبو الذهب» لموسم دراما رمضان 2027. طبعاً، العمل يضم نجوم كبار مثل مصطفى شعبان ونيللي كريم. شكلها المنافسة الرمضانية راح تصير نار هالسنة، ويا رب يكون قد التوقعات!

أحلى شي بالموضوع إن محمد نجاتي راح يرجع للشاشة بعد غياب سنتين، يعني رجعة قوية بعد كل هالمدة! وهالمرة، «أبو الذهب» راح يكون التعاون الرابع بينه وبين مصطفى شعبان. يعني اللمة الحلوة رجعت، تذكرون أعمالهم القديمة؟ مثل «مزاج الخير» و«بابا المجال» و«حكيم باشا». واضح إنهم ثنائي ناجح والجمهور يحب يشوفهم سوه.

آخر مرة شفنه بيها محمد نجاتي جان بمسلسل «حكيم باشا» اللي انعرض برمضان 2026، وطبعاً جان ويه مصطفى شعبان همين. المسلسل نجح نجاح مو طبيعي وجاب نسب مشاهدة عالية، وهذا شي يدل على إن اختياراتهم دائماً تكون صح.

تذكرون أحداث «حكيم باشا»؟ جانت القصة تدور بصعيد مصر، حول شخصية "حكيم" (مصطفى شعبان) اللي يدير ثروة عائلة الباشا الكبيرة، شغل مقاولات وتجارة آثار، وكل هذا بطلب من عمه "نوح" اللي مثّل دوره الفنان أحمد فؤاد سليم. بس هذا القرار خلّه ولاد عمه يغارون ويحقدون، لأنهم كانوا يشوفون نفسهم أحق بالفلوس والسلطة، وصارت عركة عائلية قوية كلش بالمسلسل.

المسلسل جان بيه كوكبة من النجوم! غير مصطفى شعبان، شفنا سهر الصايغ ورياض الخولي ودينا فؤاد وأحمد صيام ومحمد العمروسي ومنذر رياحنة وأحمد فهيم وسلوى خطاب وسارة نور وعايدة فهمي ومحمد عادل وأحمد فؤاد سليم وهايدي رفعت وفتوح أحمد وهاجر الشرنوبي وإنجي سلامة ومجدي السابعي ويارا القاسم وأحمد بسيم. يعني صدك، لمة نجوم قوية. المسلسل جان من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

هالمرة بـ «أبو الذهب»، نتوقع نشوف نفس الكيمياء القوية بين نجاتي وشعبان، ويه نيللي كريم أكيد الشغل راح يطلع غير شكل! المهم، انتوا متحمسين تشوفون هالعمل الجديد مثلنا لو شنو؟