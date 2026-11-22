ترفيه

يمكن أغلبنا نفكر بـ رمضان الجاي، بس أوس أوس سبق الكل وفكر بـ رمضان 2027! محمد أسامة، المعروف بأوس أوس، كشف إنه ما مرتبط بأي عمل للمشاركة بموسم رمضان 2027 لحد الآن، وأكد إنه خارج الموسم الرمضاني حتى هذه اللحظة، وما عنده تعاقدات أو مشاريع معلنة للموسم الجاي.

على صعيد ثاني، أوس أوس عبر عن فرحته كلش بردود فعل الجمهور على فيلمه الجديد "كريبتو"، ويتمنى الفيلم يحقق النجاح المنتظر. بالنسبة إله، إذا طلع الجمهور من الفيلم وهو سعيد وراضي عن العمل، فهذا بحد ذاته نجاح. وبالفعل، الفيلم حقق إيرادات 619 ألف خلال أول يوم عرض إله قبل أيام، وبيع 3119 تذكرة بالصالات.

فيلم "كريبتو" يشارك ببطولته أوس أوس وياه الفنان حمدي الميرغني، ويضم كوكبة من النجوم مثل باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمد لطفي، محمد محمود، بسنت أبو باشا، شريف حسني، وناجي شحاتة. الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، وسيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين، والإخراج لسلطان مجدلي. إنتاج مشترك بين "روتانا ستوديوز" و"تلفاز"، وكان من المقرر ينزل بالسينمات بمصر والوطن العربي يوم 19 نوفمبر.

تدور أحداث الفيلم بإطار كوميدي وأكشن حول زعيم مافيا يتصاوب صوبة خطيرة، هالشي يخليه يفكر بـ ولده الاثنين اللي عافهم بمصر قبل 30 سنة. فيقرر يرجعهم بعد سنين طويلة من الغياب. الأخوان أحمد وكريم عايشين حياة بسيطة، الأول مصفف شعر نسائي، والثاني يحاول يكسب رزقه من السرقة بس ما ينجح بيها أساساً! لكن خبر أبوهم يجرهم لعالم ما يتخيلون بيوم إنهم يكونون جزء منه، وتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات والمفاجآت. يعني أخ واحد مصفف شعر نسائي، والثاني حرامي فاشل... الكوميديا هنا حتكون نار مو بس كريبتو!

عاد أنتوا شلونه رأيكم بالفيلم؟ لو لسه ممتعنا بهذا العرض القوي؟