ترفيه

يا هلا بالنجوم! النجمة رانيا فريد شوقي احتفلت بزفاف بنتها فريدة، اللي هي بنت مصمم الاستعراضات عاطف عوض، على عريسها وليد. وقد حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

من ليلى علوي وإلهام شاهين، مروراً بمحمد رياض وأشرف زكي، ووصولاً لروجينا وماجدة زكي ونبيلة عبيد ودنيا عبد العزيز وإيمان الحصري ومحمد جمعة وغيرهم. يعني لو بس شفت قائمة الحضور، تقول هذا مو حفل زفاف، هذا مهرجان فني مصغر! وطبعاً، الإعلامية بوسي شلبي كالعادة، شاركت الصور مع متابعيها.

وبعيداً عن أجواء الفرح والاحتفالات، جمهور رانيا فريد شوقي أكيد مهتم يعرف آخر أعمالها الفنية. كان آخر أعمالها ظهورها ضيفة شرف في مسلسل "حسبة عمري"، اللي نزل برمضان 2025. المسلسل جان 15 حلقة، ومن بطولة نجوم كبار مثل روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي. القصة كتبها محمود عز، والإخراج لمي ممدوح.

كما شاركت رانيا في مسلسل "الأميرة: ضل حيطة"، وهو من بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض ووفاء عامر وعابد عناني وهند عبد الحليم ومها نصار وهاله فاخر وهاجر عفيفي وعزت زين. تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

شنو رأيكم بهاللمة الحلوة من النجوم، وجنتوا تتوقعون هالعرس يكون بهالحجم؟