بتول عرفة ومسرحية "علمي علوم": الضحك بالمليون دولار جايكم!

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المخرجة بتول عرفة، اسم ثكيل بعالم الكليبات، تركت بصمتها على أعمال هواي نجوم مثل حسين الجسمي، نانسي عجرم، رامي عياش، هاني شاكر، وكارول سماحة وغيرهم. وهسه هي تستعد تقدم مسرحية جديدة اسمها "علمي علوم" اللي راح تجمع دينا الشربيني وسيد رجب.

بتول عرفة مو جديدة على عالم المسرح، بدت تجاربها من وقت مبكر بعروض مسرحية بسنتي 2004 و2006، وهاي الأعمال تعكس ارتباطها القوي بالمسرح من أيام دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية اللي تخرجت منه بسنة 2005. بالسنين الأخيرة، قائمة مسرحياتها صارت أطول، فأخرجت "الليلة الكبيرة" بسنة 2022 بمشاركة نيكول سابا، محمود عبد المغني، ومحمد عبد الرحمن، وبعدها عروض ببطولة أحمد فهمي وأيتن عامر.

استمرت بتول عرفة بتعاونها مع دينا الشربيني بعرض بسنة 2024 بمشاركة هالة صدقي ورانيا يوسف. وبسنة 2026 انضاف لرصيدها المسرحي عرض "سمن على عسل" ببطولة معتصم النهار وجومانا مراد. وهسه هي تتحضر لـ"علمي علوم" اللي القصة مالتها تدور بإطار كوميدي استعراضي حول حدث علمي يتحول لسلسلة مواقف ما متوقعة.

القصة تحجي عن رجل أعمال يحلم بالمجد، فيطلق مسابقة علمية عالمية جائزتها مليون دولار، بس خطأ غير متوقع يخلي مجموعة من الناس اللي ما الهم علاقة بالعلم يفوتون بنص المنافسة. وهناك تبدأ المفارقات الكوميدية بين الذكاء والفهلوة. راح تنعرض المسرحية من يوم 13 نوفمبر ولغاية يوم 16 نوفمبر 2026 ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلي بالبوليفارد.

العرض يضم نخبة من النجوم الكبار مثل دينا الشربيني وسيد رجب، وياهُم محمد أسامة (أوس أوس)، أحمد عبد الوهاب، دينا محسن (ويزو)، شريف حسني، ومصطفى البنا (سعفان). المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وسامي المكاوي، إشراف عام أحمد إسماعيل، وإخراج بتول عرفة. أما أغاني العرض المسرحي فهي من كلمات أحمد حسن راؤول، والألحان والموسيقى لكريم عرفة، وتصميم الاستعراضات لمصطفى حجاج. يعني فريق عمل مو عادي أبد! منو بينا راح يلحگ يحجز تكت؟