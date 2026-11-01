مبادرة أشرف زكي للدفاع عن فناني مصر: حماية من التشويه لو سمحتوا!

ترفيه

أشرف زكي شاف الوضع صاير مكلبص وما يتسكت عليه. لذلك، قرر يسوي اللي عليه وطلق مبادرة وطنية كبرى حتى يدافع عن الفن المصري الأصيل وعن الفنانين اللي ديشوفون حملات تشويه مو طبيعية. كافي عاد هجوم!

المبادرة هاي، اللي تهدف لتصفية الأجواء الفنية، موجهة بالدرجة الأولى للإعلاميين والمؤثرين على السوشيال ميديا، يعني كل واحد إله منصة وصوته واصل للناس. أشرف زكي أكد على نقطة كلش مهمة: النقد لازم يكون بناء وراقي، مو مجرد حقد وتشويه. والأهم من هذا كله، لازم نحترم الحياة الشخصية للفنانين وما نتدخل بيها. كافي نبش بالماضي وبالحياة الخاصة، الفنان بشر حاله حالنا مو لعبة بيد أي واحد.

ترى هو الصح، لأن مثل ما كال أشرف زكي، الفن جزء أصيل من هوية مصر وثروتها الحضارية اللي نفتخر بيها. هذا مو مجرد شغل، هذا تاريخ وتراث ومستقبل. صراحة، مبادرة بمحلها كلش ومطلوبة من زمان! بس السؤال هنا، يا ترى منو راح يلتزم بيها ويوقف الهجوم العشوائي؟ لو يبقى بس حجي على الفاضي؟