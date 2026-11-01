بعد ١٥ سنة غياب، أبو جانتي وتاكسيه راجعين! نضحك لو نبجي؟

ترفيه

صدكون لو لا؟ بعد غياب طول ١٥ سنة، النجم السوري سامر المصري قرر يرجع عدّاد الضحك للشاشة من جديد، وياه شخصية "أبو جانتي.. سائق التاكسي" بالجزء الثالث اللي اسمه "أبو جانتي.. العودة". هاي الخطوة مو بس ترجع واحد من أشهر الأعمال الكوميدية السورية، لا، هاي تفتح باب اللقاء المنتظر بين نجوم ارتبطت بهم ذاكرة المشاهدين وصارت جزء من حياتهم.

الرجعة هاي المرة بيها نكهة خاصة كلش، لأن التاكسي اللي جان يفتر بالشوارع ويحمل قصص الناس ومفارقاتهم، راح ينطلق مرة لخ من سوريا نفسها، البلد اللي احتضن تصوير الجزء الأول. يعني راح نرجع للأجواء الأصلية اللي خلت الشخصية تنتشر وتصير الها جمهور كبير بكل العالم العربي.

شركة "ورد برودكشن"، اللي هي ملك سامر المصري نفسه، حالياً دتكمل التحضيرات النهائية للعمل، حتى يبدون تصوير بالأيام الجاية، بعد فترة تعب بالتحضير والتجهيز. الكل يتأمل إن هالرجعة تكون بكد الشوق اللي تركه أبو جانتي بقلوب محبيه. لأن الصراحة، ١٥ سنة مو شوية، ومن حق الجمهور ينتظر شي يستاهل هالمدة الطويلة.

ولأن الحنين ما يكتمل إلا برجعة الوجوه اللي صنعت القصة، سامر المصري حرص على يشعل حماس الجمهور من وقت، ونشر على حسابه بالإنستغرام صورة جمعته بالفنان أيمن رضا من كواليس التحضيرات، وكتب وياها تعليق عفوي يخبل بي روح الشخصية، وكان كافي إن يخلي السوشيال ميديا تولع، ويذكر الناس بالثنائي اللي جمعتهم مواقف كوميدية ومفارقات تموت من الضحك. الكل هسه منتظر هاي الروح ترجع من جديد بس بنكهة متطورة، بدون ما تخسر الطعم الأصلي اللي خلى العمل ببال الكل.

سامر المصري ما اكتفى بس بأيمن رضا، لا! رجع أجواء العائلة من جديد ونشر صورة ويه الفنانة الكبيرة سامية الجزائري، اللي لعبت دور والدته بالجزأين اللي فاتوا، ورحب بيها بكلمات دافية. وجود سامية الجزائري وأيمن رضا بالعمل ينطي الجزء الجديد فرصة قوية إن يرجع جانب كلش مهم من ذاكرة المسلسل اللي نحبه.

هالرجعة مو مجرد تكملة لمسلسل قديم، هاي محاولة قوية لرجعة روح شخصيات حبيناها وارتبطنا بيها سنين طويلة. سامر المصري يخوض مغامرة "أبو جانتي.. العودة" بصفته البطل والمنتج، مستنداً على خبرته الكبيرة بالشخصية اللي صار اسمه مرتبط بيها، ورغبته القوية بتقديمها بعد هالسنوات الطويلة من الغياب. مهمة تأليف الجزء الثالث راح تكون على الكاتب يزن الداهوك والورشة مالته، والإخراج لزهير قنوع. يعني عليهم مهمة مو سهلة أبد، شلون يرجعون العالم الكوميدي للمسلسل بطريقة تناسب تغيرات الحياة والمجتمع، بس بنفس الوقت يحافظون على السحر والعناصر اللي خلت المسلسل ينجح أول مرة.

بالإضافة لسامر المصري وأيمن رضا وسامية الجزائري، راح يشارك بالبطولة فادي صبيح، وجيني أسبر، وشكران مرتجى، وأندريه سكاف. وطبعاً اكو مجموعة وجوه جديدة ونجوم شباب، بخلطة تجمع بين أصحاب الخبرة والأسماء الجديدة اللي ممكن تضيف نكهة مختلفة للأحداث.

الطريق للجزء الثالث ما جان مفروش بالورد أبد، المشروع بقى فترة طويلة بمرحلة التحضير، وياها شغل النص ويه الكاتب يزن الداهوك والورشة مالته، وبنفس الوكت سامر المصري جان مشغول بمشاريع فنية ثانية. مثلاً، هو اعتذر عن بطولة مسلسل "كولومبيا"، وقبلها شركة "ورد" اشترت نص مسلسل "القانون عمك" للكاتب زياد ممدوح عدوان.

بس هسه، يبدو إن موعد رجعة أبو جانتي صار قريب كلش، والمشروع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي والتحضير للتصوير داخل سوريا. هاي الخطوة تخلي الشخصية ترجع للواجهة، وتخلي صناع العمل كدام اختبار حقيقي: شلون يكدرون يحافظون على سحر تجربة نجحت بزمن مختلف، ويقدمونها لجمهور ذوقه تغير وخياراته صارت أكثر؟ التحدي الأكبر بالجزء الثالث هو الموازنة بين الحنين للماضي ومتطلبات الحاضر. لأن الجمهور اللي حب أبو جانتي ما ينتظر بس لقاء جديد ويه الشخصيات القديمة، لا، ينتظر قصص جديدة ومواقف كوميدية تكدر تلامس الواقع مالته، وترجع العفوية اللي ميزت العمل ببداياته. برايكم، راح يكدرون ينجحون بهالمهمة الصعبة؟