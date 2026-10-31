ماجد المهندس يرجع لبغداد بحفلة منتظرة: "مشتاق لكم جدًا!"

ترفيه

وأخيرًا صار الحلم حقيقة! الفنان العراقي ماجد المهندس فاجأ كل جمهوره بخبر يجنن، وأعلن عن حفلة غنائية راح يحييها ببغداد يوم 20 نوفمبر 2026. هاي مو بس حفلة عادية، هاي العودة المنتظرة اللي كلنا ناطريها ورا سنين طويلة من الغياب عن أهله وناسه بالوطن الأم، العراق.

وبهالمناسبة الحلوة، نشر المهندس مقطع فيديو على إنستغرام، مبين بيه شوقه الكبير. كال بالحرف: "أهلي وناسي، مشتاق لكم جدًا، وبإذن الله أراكم قريبًا". تخيلوا الإحساس وهو يضيف: "كل يوم كان يزيد شوقي لكم.. أخيرًا صار الحلم حقيقة.. موعدنا بتاريخ 20/11". واضح الشوق عنده واصل للغيم!

وبعد الإعلان، تفاعل المتابعون بشكل واسع، وكلهم مرحبين برجعة المهندس للعراق، متحمسين يحضرون الحفلة ويسمعون أغانيه اللي متونسين بيها سنين. يعني السعادة بين ماجد وجمهوره وصلوا للمليون.

هسه بس نريد نعرف منو راح يلحك يحجز ويشوف ماجد المهندس على خشبة المسرح ببغداد؟