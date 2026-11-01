محمد رمضان يعلن عن أمه بـ"عشماوي": صاحبة السعادة!

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نشر محمد رمضان صورة على حسابه الرسمي بفيسبوك، وعلق عليها قائلاً إن صاحبة السعادة تبقى أمه، كوثر أم عشماوي. يعني أم عشماوي بمسلسله الجديد هي صاحبة السعادة إسعاد يونس.

إسعاد يونس تؤدي شخصية كوثر، والدة محمد رمضان بشخصية عشماوي في العمل، وهذا زاد حماس الجمهور وترقبه لعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني.

المسلسل يحكي قصة «خليفة» المعروف بلقب «عشماوي»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام بمصلحة السجون، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب إثر أزمة عائلية معقدة. ويجسد محمد رمضان هذه الشخصية.

يشارك في البطولة باسم سمرة ومحمد عبد الحافظ وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. التأليف لمحمد إسماعيل أمين والإخراج لبيتر ميمي.

آخر أعمال محمد رمضان في الدراما التلفزيونية مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، بطولة مي كساب وهالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وعصام السقا وأحمد فهيم وجوري بكر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.