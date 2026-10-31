مسلسل ريهام حجاج وشريف سلامة راح يجينا باسم جديد بـ 2027!

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يا هلا بالزين! مسلسل ريهام حجاج وشريف سلامة بعد ما لحكنا نحفظ اسمه، الجهة المنتجة قررت تغيره! إي والله، العمل اللي جان اسمه "دومينو" واللي راح نشوفه برمضان 2027، راح يجينا باسم جديد. ليش؟ حتى ما ندوخ بينه وبين مسلسل ثاني هم اسمه "دومينو" وببطولة الفنانة يسرا اللي راح ينعرض بموسم الأوف سيزون. يعني تخيلوا الفشلة، واحد يتابع مسلسل وآخر شي يطلع غلط!

الجميلة ريهام حجاج حالياً مشغولة بالتحضيرات القوية للمسلسل الجديد، وياها الفنان شريف سلامة حيكون البطل. والكادر مو بس هذول، عدنا الكاتب المبدع محمد ناير والمخرج حسان نعمة حيديرون الدفة. وهناك أسماء يجرى ترشيحها للانضمام إلى البطولة، بينهم أحمد خالد صالح وأنوشكا ومحمد علاء.

زين، هسه السؤال الصدك: شنو تتوقعون الاسم الجديد اللي راح يختاروه؟ لازم يكون فد شي مميز ويظل بالذاكرة، مو مجرد اسم عابر. يا ريت لو يسوون استفتاء للجمهور، مو أحسن؟