كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة «على كيف كيفك» يم الأهرامات!

ترفيه

كارولين عزمي هالمرة مو بس لفتت الأنظار، هاي خطفتها خطف! بعد ما فازت بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ سينمائي بحفل جوائز The Best، وشاركت جمهورها جلسة تصوير خاصة كدام أهرامات الجيزة اللي تخلي العين تدمع من جمالها.

إطلالتها كانت مزيج فنان بين الأناقة العصرية والألوان اللي تصرخ 'خريف!' بس بطريقة تخلي الواحد يحب الخريف مو يضوج منه. الفستان الطويل كان يجمع بين اللون الأسود الجريء والبرتقالي الداكن اللي ينطي دفو، ويا طبعات ورد ملونة، صارت الإطلالة مو بس حيوية، هاي صارت انفجار ألوان يضرب بوري على كل الأجواء الشتوية الكئيبة.

تصميم الفستان نفسه حكاية ثانية. قصة الـ 'هالتر' اللي تلف عالرقبة دايماً تنطي لمسة كشخة وراقية، وهذا اللي شفناه بالضبط. أما منطقة الخصر، فكانت مو أي كلام: شرائط برتقالية متقاطعة ومطرزة بالخرز الأسود اللامع، يعني تفاصيل تخلي الفستان يحكي قصة مو بس مجرد قطعة قماش. والجزء الجوة من الفستان مصمم حتى ينطي حجم وحركة، يعني لمن تتحرك كارولين، الفستان هم يتحرك وياها برقصة خاصة بيه، وهذا الشي انطى للإطلالة لمسة درامية تخبل بالصور.

بالنسبة للشعر والمكياج، كارولين اختارت شي هادي ومرتب حتى توازن ويا الفستان اللي كله تفاصيل. شعرها الأسود كان منسدل بنعومة وبلفرق من النص، والمكياج كله ألوان دافية، مركزة على عيونها بلمسات برونزية ناعمة وشفايف بلمعة بلون قريب من بشرتها. يعني لوك متكامل مئة بالمئة.

الأقراط المتدلية المرصعة والسوار الرقيق كملوا الإطلالة وانطوا توازن بين الفستان اللي كله تفاصيل والإكسسوارات الهادية. بصراحة، فد تناغم يجنن جمع بين الأناقة والبساطة، ويا خلفية الأهرامات المميزة، صارت الصور فد شي يخليك تقول 'واو!' شنو رأيكم بيها؟