محمد صلاح: مو بس گلچي... ملك التمريرات بالدوري التركي!

ترفيه

محمد صلاح، هذا المصري الأصيل المحترف بصفوف طرابزون سبور، مستمر يطربنا بأدائه بالدوري التركي الممتاز هذا الموسم، وما يخلي مجال لأحد يقول بعده. هالمرة ما اكتفى بس بتسجيل الأهداف، لا، حقق رقم استثنائي يبرز دوره كلاعب الكل يعتمد عليه، سواء بتسجيل الگولات أو حتى بصناعة الفرص على طبق من ذهب لزملائه.

تخيلوا، حسب شبكة تركية، صلاح تصدر قائمة أكثر اللاعبين تقديماً للتمريرات المفتاحية بالدوري التركي! قدم 30 تمريرة مفتاحية لزملائه بس بأول 9 جولات من البطولة، وهذا رقم مو قليل أبد. حتى تفوق على البرازيلي جابرييل سارا، لاعب غلطة سراي، اللي جاب 29 تمريرة مفتاحية وجان بالمركز الثاني. يعني صلاح مو بس يفكر شلون يسجل، يفكر شلون يوصل الكرة للي يكدر يخلصه بمرمى الخصم. هذا اللاعب عمره 34 سنة، بس واضح إن الخبرة والموهبة بيه ما تخلص.

وعلى سيرة الأهداف، صلاح هم متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري التركي، وبـ8 أهداف قوية. تقاسم الصدارة ويه النيجيريين فيكتور أوسيمين وأوربان، مهاجمي غلطة سراي وأميد سبور بالترتيب. وفوقها، قدر يصنع 3 أهداف أخرى لزملائه، وهذا يأكد قيمته الهجومية اللي ما الها مثيل. هاي الأرقام مو بس حلوة، هي دليل على إنه صار مفتاح اللعب الأساسي بالفريق، معتمدين عليه بقدراته الفنية العالية ورؤيته المميزة للملعب.

الأرقام الخرافية اللي يسويها صلاح تجي بوقت حساس لفريقه طرابزون سبور، اللي يعاني من مشكلة بنقص المهاجم الصريح. هذا الوضع دفع إدارة النادي تفكر بشكل جدي بتقوية الخط الأمامي بفترة الانتقالات الشتوية الجاية. اسم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، انطرح كأحد الخيارات الممكنة حتى يجون مهاجم يستغل الفرص الذهبية اللي يخلقها صلاح وبقية اللاعبين.

صلاح يستعد حتى يقود طرابزون سبور الأحد 1 تشرين الثاني بمواجهتهم المهمة ضد غازي عنتاب، اللي راح تلعب على ملعب "بابارا بارك" بضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز. الفريق عنده أمل كبير يكمل نتائجه الإيجابية ويفوز حتى يتقرب أكثر من صدارة الدوري، خصوصاً والمنافسة حامية كلش ويه غلطة سراي وأميد سبور على المراكز الأولى. حالياً طرابزون سبور بالمركز الثالث بـ19 نقطة، وراه غلطة سراي المتصدر بـ3 نقاط، وأميد سبور بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة بس.

صلاح يطمح يواصل تألقه بهاي المواجهة، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعة الفرص، حتى يقود فريقه للظفر بالنقاط الثلاث ويخليهم بالمنافسة على لقب الدوري التركي، ويكمل أرقامه الأسطورية بهذا الموسم. تظنون راح يلحكون على المركز الأول لو بس يبقى ملك التمريرات بلا لقب؟