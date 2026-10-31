علي البيلي: منى زكي مثلي الأعلى ونفسي أشتغل ويَّا دينا الشربيني وعصام عمر

ترفيه

الفنان علي البيلي كشف عن مثله الأعلى بالتمثيل، والموضوع صراحة مفاجئ بس بنفس الوقت منطقي! گال إنو منى زكي هي اللي يتمنى يصير مثلها لما يكبر، ومو بس هيچ، أكد إنو تمثيلها "ولا غلطة" أبد. يعني الرجال معجب كلش بيها، ومبين الحق معاه!

البيلي وضح ليش منى زكي بالذات، گال إنو بمجرد ما تطلع على الشاشة، تحس عدها كاريزما وجاذبية وهالة مو طبيعية، فشي استثنائي بالضبُط. بصراحة، كلامه بمحله، مين ما يتفق إنو منى زكي دايماً تبدع؟ تيمور وشفيقة، أفريكانو، الست ولعبة نيوتن كلها أعمالها اللي يحبها البيلي ويشوفها قمة بالإبداع.

بس طموحات البيلي ما وقفت يم منى زكي بس، هو همين يتمنى يشتغل ويا دينا الشربيني وأحمد مالك وعصام عمر وحمزة دياب. قائمة كلها أسماء قوية، ومبين البيلي طموح كلش و يريد ياخذ أدوار ثقيلة.

يذكر إنو البيلي حالياً مشارك بالدورة الثالثة عشرة لمهرجان الشارقة لسينما الأطفال والشباب، وحصل على تكريم لأعماله الفنية. حتى انضم للجنة المحكمين الواعدين بفقرة أفلام الأطفال والناشئة. يعني نجم صاعد وموهوب وعنده عين قوية على النجومية. شنو رأيكم أنتوا بالخيار مالته؟ منو مثلكم الأعلى بالتمثيل؟