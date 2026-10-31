ثلاث حفلات تشعل مهرجان الموسيقى العربية.. شنو هالجمال؟

ترفيه

ماكو أحلى من سهرة فنية تخبل، وهذا بالضبط اللي صار بالدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي تنظمه دار الأوبرا المصرية. الحفلات جانت متنوعة وتغني الروح، وصارن ثلاث حفلات بنفس الوكت بالقاهرة والإسكندرية، والنجوم اللي شاركوا بيها قدموا باقة من أشهر الأغاني اللي ترست وجدان الجمهور العربي.

المهرجان هذا العام مهدى لروح أمير الغناء العربي الفنان الراحل هاني شاكر، تأكيداً على دور المهرجان الأساسي بالحفاظ على هويتنا الموسيقية العربية وتراثها الأصيل.

القاهرة تشتعل طرباً

على المسرح الكبير، ومع فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، تألقت المطربة ياسمين علي بفقرة غنائية جانت مزيج بين أصالة الماضي وروح الحاضر. ياسمين رجعتنا لأجواء الزمن الجميل بأغانيها، وقدمت ميدلي من أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب، بالإضافة لأغاني «حب زمان»، و«حيران كده ليه»، وتتر مسلسل «بنت القبائل»، و«لا تخني»، وميدلي لأغاني وردة، و«كلمات»، و«على الضحكاية»، و«اتفاءلوا بالخير»، و«طوف وشوف». شنو هالصوت اللي ياخذ العقل!

وقبلها، فناننا العراقي همام إبراهيم، جاب لجمهور المهرجان ألوان من الغناء العراقي الأصيل والطرب العربي، وغنى «أشهد»، و«إنت الغالي»، و«موعود»، وقدم أيضاً أغنية تراثية من الدبكة العراقية، و«عندك بحرية»، و«إدفى بحضنتك»، و«زيديني عشقًا»، و«أحلف بسماها». يا عمي همام، رفعت راس العراق!.

وشاركوا نجوم الموسيقى العربية سارة زكي، وحنان الخولي، وأحمد عصام، ومصطفى النجدي، وأحيوا جو الطرب الأصيل بمجموعة أغاني منها «تعيشي يا بلدي»، و«أمل حياتي»، و«اسمعوني»، و«اعتزلت الغرام»، و«فوق الشوك»، و«يا جارحة القلب»، و«مغرم صبابة»، و«عرباوي»، و«يا اللي سامعني». الحفل أخرجه مهدي السيد، وبدأ بفيلم وثائقي بعنوان «أسطورة النغم» عن الموسيقار الراحل كمال الطويل.

الإسكندرية تغني مع الحلو ورجب

بمسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، النجم محمد الحلو تألق بحفل استرجع بي أبرز محطاته الغنائية، وقدم باقة من أعماله الخاصة وأغاني مشهورة، ويا الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرارة، غنى «جانا الهوى»، و«قلبي على طيري»، و«ولا كنت يوم بننكسر»، و«بتلوموني ليه»، و«ما تسيبنيش أنا وحدي»، و«ليالي الحلمية»، و«عراف»، و«يا حبيبي»، و«أهيم شوقًا»، و«عمار يا إسكندرية»، و«يا بوي يا مصر»، و«لا مش أنا اللي أبكي»، و«سواح». فد شي والله!

وقبل الحلو، الفنانة غادة رجب ظهرت للمرة الثانية بالمهرجان، وقدمت أغاني متنوعة بين الرومانسي والوطني والطرَب، منها «بين شطين ومية»، و«اسمعوني»، و«لماذا»، و«لما راح الصبر»، و«لا تكذبي»، و«بهية»، و«خلاص»، و«وحياتي»، و«دارت الأيام»، و«بلدي». وشاركوا نجوم الأوبرا أحمد رجب، وندى غالب، وأنغام مصطفى بأغاني مثل «على حسب وداد»، و«التوبة»، و«مستنياك»، و«هقابله بكرة»، و«ليالي الأنس». عازف الكمان الدكتور حسن شرارة عزف موسيقى «رقصة إسكندراني» اللي جابت أجواء التراث الموسيقي السكندري.

معهد الموسيقى العربية يرجعنا للزمن الجميل

بمعهد الموسيقى العربية، الجمهور عاش أجواء الطرب الكلاسيكي ويا الفنان محمود درويش وفرقته، اللي قدموا روائع الغناء العربي اللي مرتبطة بعصر العمالقة، مثل «عاش اللي قال»، و«الحلوة»، و«موعود»، و«الليالي»، و«سواح»، و«هان الود»، و«يا ريتك معايا»، و«حبيبي وعنيا»، و«يا حليوة»، و«فاتت جنبنا»، و«بالأحضان»، و«جبار»، و«أحلف بسماها».

وقبل الفقرة الرئيسية، ظهروا الفنان أشرف البلاح والفنانة ميرنا شلبي، وغنوا أغاني يحبها الجمهور، مثل «كعب الغزال»، و«طاير يا هوى»، و«من حبي فيك يا جاري»، و«أنا بعشقك».

هالحفلات الثلاثة بينت شكد برنامج المهرجان غني ومتنوع، وجاي يقدم ألوان غنائية مختلفة، تجمع بين إحياء تراثنا والاحتفاء بالأصوات الجديدة، كل هذا حتى تبقى الموسيقى العربية هي روح هويتنا الثقافية والفنية. يا ترى منو جان نجم سهرتكم المفضلة بالمهرجان؟