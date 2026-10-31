رحمة رياض وحكاية حب 'البنت العنيدة'.. حكاية مو بس للبنات!

ترفيه

بعد ما دمرتنا بالتشويق على صفحاتها بالسوشيال ميديا، أخيراً رحمة رياض نزلت الدفعة الأولى من ألبومها الجديد اللي اسمه 'البنت العنيدة'. هاي الدفعة بيها ثلاث أغنيات، وكل وحدة بيها مرحلة مختلفة من الحب، كأنما هي الفصل الأول بقصة أكبر راح تتبين تفاصيلها لمن الألبوم يكمل. وإحنا طبعاً عيني على 'البنت العنيدة' اللي تحمل اسم الألبوم، لازم نعرف شنو سالفتها بالضبط.

الأغنية من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع محب الراوي، ومن أول ما تبدي بأوتارها الناعمة، ترسم جو حالم يخليك راساً تدخل جو قصة بطلتها بنية عنيدة، ما تدور على الحب ولا الحب من أولوياتها، تحسها مكتفية بنفسها وبحياتها. بس فجأة، تلقى روحها كدام حب أجاها بدون تخطيط أو انتظار. حكاية بسيطة بس واقعية كلش، مو صح؟

حكاية بسيطة ولحن راقي

اللحن مال الأغنية سلس ومو متكلف، هذا الشي مخلي مجال جبير للكلمات حتى هي اللي تسرد القصة بهدوء وتروية. أما توزيع محب الراوي فمتفاعل ويا الأغنية بشكل تدريجي، يبدي هادي وبعدين الآلات تدخل وتتداخل بأسلوب متصاعد، ولمسات كلاسيكية واضحة بيها ميول للموسيقى الغربية أكثر من العراقية التقليدية. وحتى الآلات النفخية إلها حضور حلو بالفواصل، وهي هاي اللي انطت الأغنية بعد موسيقي مختلف وجديد.

الملاحظة الحلوة هنا إن التوزيع ما يحاول يطغى على الحكاية، بالعكس يتحرك وياها، يبدي بهدوء وبعدين يتوسع تدريجياً، كأنما يواكب انتقال البطلة من وضع الاكتفاء والاستقلالية إلى الاستسلام لمشاعر هي أصلاً ما كانت تدور عليها. هذا التفاعل بين الكلمات والموسيقى هو اللي مخلي الأغنية توصل للروح.

رحمة أميرة ديزني وإحساسها الصادق

الصورة تكتمل بكليب بسيط كلش، أقرب للـVisualizer، يعني فيديو مريح للعين يعتمد على خلفية لونها بنفسجي وفستان أبيض حالم. رحمة طالعة بهذا الكليب كأنما أميرة من أميرات أفلام ديزني! رغم بساطة الفكرة البصرية، بس هي ماشية ويا جو الأغنية الرومانسي وما تفرض أي تصور محدد على المستمع، بالعكس تخلي كل بنية تتخيل نفسها بطلة هاي الحكاية. يعني مخلية مجال لخيالنا يشتغل، وهذا شي كلش حلو.

'البنت العنيدة' هي أغنية رقيقة ورومانسية وحالمة، تحجي عن حب يجي بالصدفة بدون أي تخطيط أو انتظار. رحمة بأدائها للأغنية مو بس تغني قصة مكتوبة، تبدو وكأنها تروي تجربة عاطفية، وهذا الشي يخلي إحساسها حاضر بكل كلمة، ويقرب المستمع من القصة وكأنما هو جزء منها مو مجرد يسمعها. ولهذا السبب تحديداً، هاي الأغنية يمكن تصير اختيار الأزواج اللي يرقصون أول رقصة الهم بحفلة عرسهم، لأنها ما تعتمد على الدراما أو المبالغة بتعبيرها عن الحب، بس تقدم لحظة هادئة وحميمية عن الوقوع بالحب.

رحمة رياض بستايل جديد؟

الكلمات باللهجة العراقية، ويا اللحن والتوزيع اللي بيه نزعة كلاسيكية واضحة، كلها تقدم تركيبة مختلفة نسبياً عن الصورة اللي رسختها رحمة رياض عد جمهورها. وهنا بالضبط هاي التجربة تصير كلش مثيرة للاهتمام، لأن الأغنية مو بس تقدم قصة رومانسية تقليدية، لا، هي تخلي رحمة بمساحة موسيقية جديدة نوعاً ما عليها، وهذا دليل على إنها تحب تجرب وتتطور.

فكرة الوقوع بالحب فجأة، بدون تحضير أو حتى رغبة مسبقة بالبحث عنه، قريبة كلش من خيال هواية بنات بالعالم العربي. لهذا السبب، اختيار هاي الأغنية تكون مدخل لهذا الفصل من الألبوم، قرار ذكي ولطيف، خصوصاً ويا أداء رحمة اللي يضيف للكلمات إحساس شخصي يخلي القصة قابلة للتصديق. حتى العناصر البصرية والملابس جاية متناسقة ويا هاي الفكرة، فبساطة الكليب مو ضعف، بالعكس هي انطت الأغنية مساحة إضافية للخيال، وخلينا فرصة نشوف روحنا داخل القصة بدل ما يفرض علينا صورة وحدة للحب.

بصراحة، 'البنت العنيدة' تبين بداية موفقة ومبشرة، مو بس لأنها أغنية رومانسية سهلة وتوصل للكل، وإنما لأنها فتحت الباب على احتمال إن الألبوم يكون مساحة رحمة رياض تجرب بيها أشكال موسيقية وصور فنية تختلف عن اللي تعود عليها جمهورها. وإذا هاي كانت البداية، فبقية الفصول شكلها تستاهل الانتظار، مو صح؟