بيروت راح تولعها نهاية 2026: شيرين، كاظم، هيفاء وتوليت باللائحة!

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بيروت، حبيبة الكل، جايتها أيام غير بنهاية سنة 2026! العاصمة اللبنانية محضرة ليالي ما تنسي بحفلات تجمع عمالقة الفن العربي. شيرين عبد الوهاب، كاظم الساهر، هيفاء وهبي، وياهم الفنان المميز توليت، كلهم راح يسوون جو طربي ورومانسي وحديث بنفس الوقت.

وإذا على الحماس، فحفل شيرين عبد الوهاب هو اللي متصدر القائمة. يعني تخيلوا، شيرين راجعة تلتقي بجمهورها اللبناني بحفل يوم 26 ديسمبر بمسرح الكونجرس أرينا. أكيد الكل منتظر بفارغ الصبر يسمع أغانيها القديمة اللي نحبها والجديدة اللي نزلتها مؤخرًا. أصلاً، من رجعت للساحة الفنية ونزلت أعمال جديدة، صايرة نار وشرار.

أما كاظم الساهر فيشارك في البرنامج الغنائي. أكيد راح يطل علينا بمجموعة من أغانيه اللي نعيش وياها قصة حب بكل مرة نسمعها، واللي صارن جزء من مسيرته الفنية.

واللي يريد حفل يكسر الروتين، فالفنانة هيفاء وهبي هي الحل. أكيد راح تجيب وياها مجموعة من أغانيها الضاربة واستعراضاتها اللي تخلي الجو مولع. يعني بيروت راح تصير غير شكل بوجودها.

نجي للشباب، الفنان توليت عنده حفل خاص بيه يوم 27 ديسمبر بمسرح بيروت هول. هذا الحفل للي يحبون الموسيقى البديلة والجيل الجديد اللي يكسر كل القواعد. يعني لكل ذوق اكو شي.

واضح كلش إنه هالحفلات تعكس تنوع بيروت الفني، ومجمعة نجوم من كل مدرسة غنائية. صدق، نهاية السنة ببيروت راح تكون قصة ثانية خالص. منو بعده ما حجز تذاكر؟