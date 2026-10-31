فضل شاكر يختتم حفلات "عودة الغايب" في موسم الرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور

ترفيه

الفنان فضل شاكر نزل مسرح أبو بكر سالم بحفلة "عودة الغايب" الختامية ضمن فعاليات موسم الرياض، والجو جان فول تفاعل وحضور مو طبيعي، چنه الجمهور السعودي جانوا ميتين شوق يشوفوه بعد غياب طويل. من دخل للمسرح، التصفيق والهلاهل جانت عاصفة، وهو جان مبين مرتاح ومندمج كلش ويا الناس.

فضل افتتح الحفلة بتحية خاصة لأهل الرياض، وكال شكد فرحان بلقاهم. صار يمازح الجمهور ويشكر بأجواء وطقس الرياض الحلو، وهالشي خلى الحواجز تنكسر من أول لحظة والجو صار عفوي ووناسة.



وخلال الوصلة الأولى، طلع وياه ابنه الفنان محمد شاكر حتى يغنون سوة. وبلقطة كلش حلوة ومؤثرة خلت الناس تتفاعل، محمد حضن أبوه وباسه بحرارة قبل لا ينزل من المسرح.

من فضل شاكر جان يغني أغنيته المشهورة "صحاك الشوق"، فجأة الآلاف من الحضور بدون ما أحد يكللهم، كلهم طلعوا كشافات تليفوناتهم وكاموا يلوحون بيها بالجو. المنظر جان كلش حلو وضوائي، وفضل تفاعل وياهم بابتسامته الحلوة اللي متعودين عليها.

التفاعل وصل لقمته لمن غنى أغاني "معقول" و "إلا وأنا معاك". فضل اضطر يوكف كم مرة عن الغناء وترك المجال للجمهور اللي جانوا حافظين الكلمات عن ظهر قلب ويرددوها بصوت واحد هز المسرح كله. لدرجة فضل علق وهو متأثر: "أنتم الكورال الحقيقي الليلة".

فضل قدم هواية من أغانيه المعروفة خلال الحفلة، وخلص ليلته بتوجيه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة ولموسم الرياض، وشكرهم على التنظيم الاحترافي اللي يلوك لهيج حدث فني كبير.