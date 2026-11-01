صورة إيمان الطوخي اللي قلبت الدنيا... ابن أختها يوضح السالفة!

ترفيه

مو كلشي نشوفه على السوشيال ميديا نصدقه! فد صورة كلش غريبة وغير طبيعية، انتشرت بسرعة الصاروخ على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والناس صارت تتداولها بشكل جنوني، والكلام جان إنه هاي للفنانة الكبيرة إيمان الطوخي. طبعاً الصورة أثارت ضجة كلش جبيرة وخلت الكل يسأل: شصاير بملامحها؟ معقولة هذا شكلها الجديد؟

هذا الجدل اللي صار، ما خلى ابن شقيقتها يسكت ويشوف السالفة تعدي هيج! لا، طلع الرجال وحسم الموضوع، ووضح كلشي يخص الصورة. أكد وبشكل قاطع إنه هاي الصورة مو حقيقية أبد، ولا الها أي علاقة بشكل إيمان الطوخي الحقيقي اللي نعرفه ونحبه. يعني ببساطة، الصورة اللي شفناها مو حقيقية. .

وكشف ابن أختها إن الصورة الأصلية اللي انلعب بيها مأخوذة من مسلسل ر... يعني الصورة مأخوذة من هالعمل. . بصراحة، هيج سوالف صارت هواية نشوفها، ومنستغرب بعد شكد يوصل التلاعب. زين، أنتوا همين شفتوا هاي الصورة اللي سببت كل هالضجة؟ وشچان رأيكم بيها قبل ما تعرفون الحقيقة؟