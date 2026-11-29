ترفيه

معتصم النهار قرر يرجع للساحة الدرامية السورية بعد ما غاب عنها ثلاثة مواسم، ووقع رسمياً عقد مشاركته بمسلسل "المحطة الأخيرة" (اللي كان اسمه "خارج الخدمة" سابقاً)، والعمل مقرر ينعرض بموسم رمضان الجاي.

بهذا العمل الاجتماعي المعاصر، معتصم راح يلعب دور "وليد"، وهو تاجر عنده معرض سيارات. بس المشكلة أن وليد شخصية تجمع بين الاحتيال والانتهازية والفساد، ويحاول يحقق مصالحه باللعب على كل الأطراف، وحتى ويا أهله ما يسلمون منه. الشخصية راح تكون بمواجهة مباشرة وية "طاهر" اللي يؤديه الفنان جمال سليمان؛ لأن العلاقة بينهم هي علاقة أخوة، بس الفرق شاسع بالمبادئ، فبينما طاهر يمثل النبل، وليد يحاول يجره لعالم الفساد.

إذا رجعنا لآخر ظهور لمعتصم بالدراما السورية، جان بموسم 2023 بمسلسل "خريف عمر" وية المخرج المثنى صبح، حيث جسد شخصية مهند شلبي. وخلال فترة غيابه، ما بقى كاعد، بل شارك بأعمال عربية مشتركة وأخرى تركية معربة، بالإضافة لمشاركته بمسرحية "سمن على عسل" اللي عرضت بموسم الرياض بالسعودية.

وبالإضافة لهذا العمل، يظهر معتصم برمضان الجاي بعمل عربي مشترك ثاني، ويشاركه فيه ستيفاني عطا الله وجيسي عبدو وشيماء سيف.

العمل من إخراج إيناس حقي، وإنتاج شركة "قبنض ميديا"، ومنفذ إنتاج شركة "أفاميا الدولية"، وبإشراف عام من فراس الجاجة.