ترفيه

مريم الخشت، الممثلة المصرية، صارت محور حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها في مسلسل "طالع نازل". القصة بدأت من تعليقات ركزت بشكل مبالغ بيه على تفاصيل بشرتها وملمسها، والموضوع ما وكف عند الانتقادات، بل وصل لدرجة استخدام صورها للترويج لخدمات تجميلية، و

مريم ما سكتت وردت على هذي الانتقادات، ووضحت إن التصوير لساعات طويلة، واستخدام المكياج، وقلة النوم، كلها عوامل طبيعية تأثر على البشرة. واستنكرت فكرة إن الناس تتوقع تشوف الممثلة بجلد مثالي وخالي تماماً من أي عيوب، لأن هذا الشيء ببساطة مو واقعي.

وهم "الفلاتر" ومعايير الجمال

هذا الجدل مو بس عن حالة مريم، بل يطرح سؤال أكبر عن الصورة اللي ترسخت ببالنا عن "البشرة المثالية". الفلاتر وتطبيقات تعديل الصور خلتنا نعيش بتوقعات غير واقعية، لدرجة إن الخط الفاصل بين العناية بالبشرة وبين السعي وراء كمال مستحيل صار كلش رفيع. إحنا صرنا نسأل: شلون تبين البشرة الصحية فعلاً؟ وهل لازم تكون خالية من المسام والخطوط والتصبغات حتى نعتبرها "حلوة"؟

طبيبة الجلد والتجميل السورية سهيلة شجاع تشوف إن تحويل النقاش من العمل الفني إلى تفاصيل بشرة الممثلة يعكس حجم التدقيق بمظهر النساء، وبالأخص الشخصيات العامة.

سهيلة توضح إن البشرة الصحية مو معناها بشرة ناعمة تماماً أو لون واحد وملمس واحد. الطبيعي جداً إن المسام والخطوط الدقيقة والاختلافات اللونية والملمسية تكون موجودة. حتى الاحمرار المؤقت، أو الآثار الوردية والبنية اللي تتركها الحبوب بعد ما تروح، هي أمور طبيعية وتأخذ وقتها قبل ما تتلاشى. وتقييم صحة البشرة ما يعتمد بس على الشكل، بل على طريقة استجابتها؛ يعني الاحمرار اللي يطلع بعد الرياضة يختلف تماماً عن الاحمرار المستمر اللي يجي وياه حكة أو انزعاج.

شلون انخدعنا بالصور المصقولة؟

صورة البشرة المثالية ما اجت من فراغ، بل صنعتها وسائل الإعلام وصناعة التجميل. الإعلانات والمجلات كانت تستخدم إضاءة مدروسة ومكياج وتعديلات دقيقة قبل ما توصل للناس. ومع السوشيال ميديا، انتقلت هاي الصور المصقولة لحياتنا اليومية، وصار صعب نفرق بين البشرة الطبيعية وبين اللي معالجة رقمياً.

حسب كلام الدكتورة شجاع، تكرار مشاهدة هاي الصور يخلي المظهر المثالي يبدو كأنه معيار واقعي، فيبدأ الشخص يقارن بشرته باللي يشوفه على الشاشة، ويتعجب ليش يشوف مسام أو تفاوت باللون من يوكف تحت ضوء النهار. الفلاتر مو بس تغير صورتنا كدام الناس، بل تغير نظرتنا لأنفسنا؛ لأنها تنعم المسام وتخفي الخطوط، فيتعود الواحد على نسخة معدلة من وجهه، ومن يباوع بالمراية يحس إن بشرته محتاجة "تصليح"، وهي أصلاً ما بيها شي.

متى تصبح العناية بالبشرة خطراً؟

تقبل المظهر الطبيعي ما يعني نهمل المشاكل الجلدية اللي تحتاج طبيب. تكدر تعرف إذا حالتك تستوجب زيارة الطبيب من خلال ثلاثة أسئلة: هل التغير جديد أو يتطور؟ هل يسبب أعراض؟ وهل يتكرر باستمرار؟ المسام والخطوط والآثار المسطحة للحبوب عادةً ما تحتاج علاج. لكن الاحمرار والحكة، وحب الشباب المؤلم، والحبوب اللي تترك ندبات، أو أي شامة يتغير شكلها أو تنزف بدون إصابة، هاي كلها أمور لازم يفحصها مختص.

الخوف هو لما يتحول السعي للكمال إلى إفراط. البعض يوصل لمرحلة يستخدم أحماض ومقشرات وجلسات تقشير متتالية بدون ما ينطي بشرته وقت تتعافى. هذا الشيء يضعف الحاجز الواقي للبشرة ويسبب شد، وحرقة، وتقشر، وتهيج، وممكن تتطور لالتهابات تترك آثار لونية، خاصة لأصحاب البشرة المعرضة للتصبغات. أما التقشير القوي إذا استُخدم غلط، ممكن يسبب حروق أو ندبات.

العناية الأساسية، حسب سهيلة شجاع، تبدأ بمنظف لطيف ومرطب يناسب نوع البشرة، وواقي شمس واسع الطيف (SPF 30 أو أعلى)، وبعدها يتم تحديد العلاجات حسب حاجة كل شخص. وتأمل الدكتورة إن النقاش حول إظهار البشرة بدون فلاتر يكون بداية لتحول حقيقي بمعايير الجمال، مو مجرد ترند عابر.