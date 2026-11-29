ترفيه

تخيلوا فيلم كامل وبطولة نجمة مثل ياسمين صبري، وبالنهاية يبيع 10 تذاكر بس بـ24 ساعة! هذا اللي صار بفيلم «نصيب» يوم الجمعة، لما سجل إيرادات 952 جنيه فقط، وصار بالمركز الأخير بقائمة السينمات المصرية، وهو حالياً معروض بدار سينما وحدة بس.

خلينا نكون صريحين، الرقم كارثي، بس إذا باوعنا على المجموع الكلي بعد 30 ليلة عرض، الفيلم جمع تقريباً 4 ملايين و388 ألف جنيه من بيع حوالي 27.2 ألف تذكرة.

قصة الفيلم اجتماعية رومانسية وتدور أحداثها بالغردقة بمنتجع سياحي، عن أرملة غنية ورثت منتجع بعد وفاة زوجها الملياردير، وتكلفَت إدارته وبدأت تدور على شريك حياة مناسب لحد ما لكت شخص وبدأت بينهم قصة حب.

الفيلم شارك ببطولته مع ياسمين صبري كل من معتصم النهار، ودنيا ماهر، ومصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، وخالد سرحان. العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.