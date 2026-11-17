ترفيه

شفتوا الفيديو اللي قالب السوشيال ميديا گلب؟ من حفلة النجم السوري ناصيف زيتون اللي صارت بالمكسيك، طلع موقف يدوّخ الراس ومحد چان متوقعه!

السالوفة وما بيها، واحد من جماعة الكورال غاب فجأة

بس لا تخافون، البطل وصل! شقيق ناصيف، أنس زيتون، ظهر على المسرح في دور الكورال الغائب وصار هو الكورال البديل!

الفيديو اللي صار ترند بالانترنت، يبين أنس شگد عفوي وعنده روح رياضية وهو يؤدي دور الكورال الناقص، وكأنما هذا مكانه الطبيعي!

التعليقات اشتعلت والدنيا انكلبت. أغلب اللي نشروا المقطع كتبوا: "غياب أحد الكورال في حفلة ناصيف بالمكسيك.. وأخوه أنس يحلّ مكانه".

المتابعين گالوا أن أنس أنقذ الموقف بشكل عفوي، وفعلاً سوّاها صح. والكل دا يحچي عن العلاقة القوية والمميزة اللي تربط ناصيف وأنس، صدگ أخوة ونعم السند.

زين هسة سؤال: لو أنتو بمكان أنس، هم چان تصرفتوا بنفس السرعة والعفوية؟ لو يمكن چان شردتوا؟