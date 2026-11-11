القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2027: السباق بلّش والبلاتوهات فل!

ترفيه

السباق الرمضاني لسنة 2027 بلّش، والبلاتوهات مليانة نجوم، وبعضهم بدأ تصوير مسلسلاته. الخريطة المبدئية بدت تبين، والواضح المنافسة جبيرة كلش بين مسلسلات البطل الشعبي والكوميديا. اكو نجوم راجعين بعد غياب، ونجوم مكملين بطولاتهم، وكذلك اكو سنة أولى بطولة. بعض المسلسلات بدأ تصويرها وبعضها انعلن عنه وما بدأ تصويره، وممكن بعضها يطلع من السباق الرمضاني. والقائمة قابلة للزيادة والنقصان.

من النجوم الراجعين محمد رمضان بعد غياب منذ مسلسله جعفر العمدة. يقدم هذا العام مسلسل عشماوي من عشرين حلقة، ويشاركه البطولة يسرا اللوزي، باسم سمرة، سيرين عبد النور، إسعاد يونس، انتصار، يوسف رأفت وجيسيكا حسام الدين. العمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

أحمد العوضي ينافس هذا العام بمسلسل سلطان الديب، ووعد جمهوره إنه راح يكون أحسن من أعماله السابقة. المسلسل ثلاثين حلقة، وبطولته ويا رانيا يوسف، سوسن بدر، يارا السكري، خالد محمود ومحمود عبد المغني. التأليف لمحمود حمدان والإخراج لمحمد عبد السلام. نشوف صدگ يوفي بوعده لو لا؟

أما حمادة هلال فيبدو إن سلسلة المداح ما انتهت، وراجع بجزء جديد اسمه المداح 7: أسطورة السبعة بثلاثين حلقة. يشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان ودنيا عبد العزيز. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مي عمر تكمل بطولتها هذا الموسم بمسلسل حليمة جبران، وتبتعد مجددا عن زوجها الفنان محمد سامي. المسلسل ثلاثين حلقة، تشاركها البطولة كول من هاني عادل، حازم إيهاب، إنجي المقدم وبسنت شوقي. تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

وأخيراً، مسلسل بين الشك واليقين يتناول السيرة الذاتية للمفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود. المسلسل من جزئين، الأول 15 حلقة ويعرض في رمضان 2027.