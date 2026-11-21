ترفيه

بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل عن قرار بوقف الفنانة والإعلامية لقاء سويدان ومنعها من الظهور الإعلامي لحين تقنين أوضاعها، أعلنت أنها سدّدت الاشتراك.

لقاء بادرت ودفعت الاشتراك النقابي المستحق عليها لنقابة الإعلاميين. وذلك بموجب إيصال رسمي مؤرخ الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

وببيان الها، لقاء أكدت إنه مجرد ما تدفع الاشتراكات، السبب يزول، وما بُني عليه يسقط أساسه. وقالت إنها حطت الإيصال كدام الرأي العام حتى الناس تشوف الحقيقة ويكون الموضوع شفاف.

وختمت بيانها بكلام قوي وواضح: «لا تعلو الحقيقةَ روايةٌ، ولا يغلب الدليلَ ادعاء». يعني بالعربي الفصيح، القضايا تنحل بالأوراق مو بالحچي. شنو رأيكم بهالسالفة؟