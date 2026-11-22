ترفيه

يا جماعة الخير، ترى موسم دراما 2027 راح يشهد رجعة قوية لنجوم كبار كلنا نحبهم ونقدرهم، وجيل كامل تربينا على أعمالهم. بعضهم غاب عن الشاشة لعامين أو ثلاثة، وهسه رجعوا بمسلسلات متنوعة. طبعاً الكل متفق إنه وجودهم بحد ذاته إضافة قوية للدراما بشكل عام، بس السؤال الأهم اللي يدور براس الكل: هل الأدوار اللي راح ياخذوها تليق بتاريخهم الفني العريق ومكانتهم بقلوبنا، لو لا سمح الله راح تكون مجرد "سد خانات"؟

الكبار يرجعون للشاشة بأدوار مثيرة

أبرز هالرجعات هي للفنانة القديرة إسعاد يونس، وكان آخر عمل درامي قدمته مسلسل "تيتا زوزو" عام 2024. هسه راح تشارك بمسلسل "عشماوي" ويه النجم محمد رمضان اللي هو بحد ذاته قصة ثانية! وتجسد فيه دور والدته، والمسلسل يضم 30 حلقة. المسلسل هذا من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، وراح يشارك بيه نجوم ثكال مثل باسم سمرة ويسرا اللوزي وانتصار. يعني عمل من العيار الثقيل!

ومو بس هي، الفنان أحمد فؤاد سليم راجع للشاشة بعد غياب، بمسلسل "بعد منتصف الليل" ويه النجوم طارق لطفي وغادة عادل. وكان آخر عمل درامي قدمه مسلسل "حكيم باشا" ويه مصطفى شعبان بموسم 2025.

والقديرة ميرفت أمين، اللي الكل متفق على مكانتها، تشارك بمسلسل "تمكين" ويه النجم عمرو سعد، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

نقاد الفن: وجودهم إضافة بس كونوا حذرين!

الناقدة الفنية ماجدة موريس إن ميرفت أمين هي الأقوى بين هؤلاء الفنانين خبرة ومكانة ونجومية. وأوضحت أنه رغم الاعتراف بقيمتهم وتاريخهم الفني، قد يظهرون في أدوار لا تليق بمكانتهم، وهذا حدث مع ميرفت أمين وأحمد فؤاد سليم في أعمال سابقة.

وأضافت موريس أنه ليس المهم أن يقدموا أدوارا أولى، بل أن تليق الأدوار بمكانتهم وخبرتهم. وأشارت إلى أن ميرفت أمين قدمت أعمالا كثيرة في السينما والتلفزيون.

الناقد عماد يسري اتفق ويا فكرة إنه وجود أجيال مختلفة بالعمل الفني شي أساسي ومهم جداً لنجاح أي مسلسل، وكال إن مجرد وجود الكبار مثل أحمد فؤاد سليم وميرفت أمين وإسعاد يونس راح يكون إضافة قوية وتأثير مهم يرفع من قيمة العمل، بس هالشي يتوقف على جودة السيناريو والموضوع المختار والشخصية اللي راح يجسدها أي فنان من هالعمالقة. يعني الموهبة موجودة، بس وين السيناريو الصح؟

أما السيناريست سمير الجمل، فقال إن أحمد فؤاد سليم ممثل كبير من العيار الثقيل وكان بطلا أمام يحيى الفخراني في مسلسل "الخواجة عبد القادر"، ويجب أن تكتب له أعمال خصيصا. ولفت إلى أن على إسعاد يونس مسؤولية أكبر لأن برنامجها يحقق لها شعبية كبيرة، وإن المشاهد سيحاسب هذه الأسماء على قدر مكانتها.

يعني الخلاصة، الكل متفق على قيمة هالنجوم الكبار وقدرتهم على إضافة نكهة خاصة لأي عمل درامي، بس بنفس الوقت، الكل يباوع بعين حذرة وينتظر يشوف شنو الأدوار اللي راح يقدموها. هل راح نشوف رجعة تليق بتاريخهم الفني الذهبي، لو مجرد "ملء خانات" مثل ما حذروا النقاد؟ أتمنى الرجعة تكون أسطورية، أنتوا شنو تتوقعون؟