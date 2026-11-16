خالد كمال دخل القفص الذهبي، ومشاهير الفن حاضرين!

ترفيه

يا جماعة الخير، والله وعملها الفنان خالد كمال ودخل القفص الذهبي! احتفل بعقد قرانه بحفل عائلي بسيط وحميمي، بحضور أهله وأصحابه المقربين اللي ما قصروا وشاركوه الفرحة.

من بين اللي كانوا موجودين ومحرصين يحضرون المناسبة الحلوة، شفنا النجم محمد شاهين، والفنان أمير صلاح الدين وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد الرافعي. يعني الكشخة مال فنانين كانت حاضرة تكمل الصورة.

على سيرة الأعمال الفنية، آخر شي شفناه بيه لخالد كمال هو مسلسل "حد أقصى" اللي مثل بيه ويا روجينا ومحمد القس، ومريم أشرف زكي، وفدوى عابد، وياهم نخبة من النجوم. المسلسل من إخراج مايا أشرف زكي، وبصراحة كان فد تعاون كلش مميز بين النجمة روجينا وبنتها المخرجة مايا، وهذا أول عمل يجمعهم سوية.

مبروك لخالد كمال، نتمنى له كل الخير بحياته الجديدة، ويا رب نشوفه بأعمال قوية أكثر وأكثر. هسه بقت الشغلة المهمة، منو راح يكون العريس الجاي بالوسط الفني؟