ترفيه

بدأت شركات الإنتاج تتحرك من وقت مبكر وتحدد مواعيد التصوير لضمان وقت كافي للمونتاج والمعالجة الفنية، ولهذا راح نشوف أربعة مسلسلات تدخل بلاتوهات التصوير مع بداية شهر ديسمبر استعداداً لرمضان 2027.

أولهم مسلسل «اعتراف» اللي يبدأ تصويره مطلع الشهر بعدما خلصت التحضيرات النهائية. كريم فهمي هو البطل وكاتب القصة وبطولة درة وجميلة عوض، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي، والعمل يتكون من 15 حلقة.

أما ريهام عبد الغفور فترجع للماراثون الرمضاني بمسلسل «الصور الخاصة بمريم»، وتصويره يبدأ بالأسبوع الأول من ديسمبر. العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم الباجوري وإنتاج محمد مشيش، ويشاركه بالبطولة محمد علاء «جمايكا».

يوسف الشريف أيضاً يدخل موقع التصوير بالأيام الأولى من ديسمبر بمسلسل «الظل»، ويشاركه مريم الخشت ومراد مكرم ومحمد الكيلاني وفراس سعيد وهند عبد الحليم ومحمد عبده وأمير عبد الواحد، مع مجموعة من ضيوف الشرف. العمل من قصة أحمد عبد الفتاح وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

وبالنسبة للكوميديا، علي ربيع يبدأ تصوير مسلسل «الخال والد» مع بداية ديسمبر بعدما خلص معاينة المواقع وتجهيزاتها. العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وبطولة نجلاء بدر وميرنا نور الدين ومحمود حافظ وبسنت أبو باشا ولينا صوفيا. وبهاي الخطوة يرجع علي ربيع لرمضان بعد غياب قارب الخمس سنوات، لأن آخر ظهور كان بمسلسل «أحسن أب» عام 2021.

منو أكثر واحد متحمسين تشوفوه على الشاشة برمضان الجاي؟