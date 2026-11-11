ريتال عبد العزيز: مشهد واحد بس خلاني أتشبث بالدور بـ "كان ياما كان"!

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ريتال عبد العزيز، صرحت إنه مسلسل "كان ياما كان" اللي انعرض برمضان اللي فات، جان نقطة تحول حقيقية ومحطة كلش مهمة بمسيرتها الفنية. كالت ريتال إنه هي وافقت عالشغل بس من قَرَت الحلقة الثانية من المسلسل، يعني بعد ما شافت لمحة عن الدور، حسّت إنها لازم تسوي هالدور.

واللي شدها للدور أكثر شي، جان مشهد معين تحديداً، وهو لحظة انفصال أبوها عن أمها بالمسلسل. كالت إن هالمشهد بالذات هو السبب اللي خلاها تتمسك بالدور كلش قوى.

المسلسل نفسه، "كان ياما كان"، يناقش قضية كلش مهمة وحساسة بالمجتمع، وهي معاناة الأولاد بعد الطلاق وشلون تصير مشاعرهم ضايعة ومحتارة بين الأب والأم. ريتال وضحت إنها حست إنها راح تعبر عن هالمعاناة. حتى تسوي الدور بشكل مضبوط، حطت نفسها بمكان الشخصية وفعلاً، جانت هاي التجربة نقلة بحياتها.

المسلسل جان بطولة نجوم كبار مثل ماجد الكدواني ويسرا اللوزي، وياهم عارفة عبد الرسول ونهى عابدين ويارا يوسف وجالا هشام، وطبعاً ريتال عبد العزيز. الإخراج جان لكريم العدل والتأليف لشيرين دياب، وإنتاج شركة ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني. القصة مالته تدور حول أزمة منتصف العمر اللي تضرب عائلة صغيرة بعد ١٥ سنة زواج، والزوجة (داليا) تقرر تنفصل وتدور على حياة جديدة، فيتحول الوضع بينها وبين زوجها (مصطفى) لحرب باردة وصراع على الحضانة، وبنتهم (فرح) هي اللي تدفع الثمن.

وبعيداً عن نجاحها بالمسلسل، ريتال عبد العزيز هم تكرمت بمهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب بنسخته الـ ١٣. حصدت جائزة الشباب على أعمالها الفنية، وفوق هذا كله، هي ضمن قائمة المحكمين الواعدين بفقرة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة". يعني شغلها مو بس تمثيل، حتى بالتقييم موجودة!

يعني ريتال ما خلت مجال لأي شك، كلش ضابطة شغلها. تتوقعون شنو الدور الجاي اللي راح تتألق بي؟