رحمة أحمد بـ "صاحبة السعادة": تحضيروا للضحك والسوالف الزينة!

ترفيه

يا هلا والله برحمة أحمد! استعدوا يا جماعة لأن الأحد الجاي رحمة أحمد راح تكسر الدنيا بحلقة مميزة ويا الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc". يعني كعدوا وسووا popcorn لأن السوالف راح تصير تخبل!

الحلقة هاي مو أي حلقة، راح تستعرض كل محطات رحمة الفنية ورحلتها بعالم التمثيل، ومن أول خطوة لحد ما صارت نجمة بعيون الكل. أكيد راح تحجيلنا عن أهم التجارب اللي شكلت شخصيتها بالتمثيل وشلون قدرت توصل لقلوبنا.

الموضوع ما يوقف بس هنا، راح نفوت كواليس أعمالها اللي سوت ضجة ولفتت الأنظار، والمواقف الطريفة التي عاشتها خلال التصوير.

ولا ننسى علاقتها بالجمهور، وردود الفعل التي صاحبت نجاح شخصياتها. بصراحة، الحلقة مبينة راح تكون مليانة عفوية وضحك، وهذا الشي كلش حلو ويا خفة دم رحمة أحمد وأسلوب إسعاد يونس اللي يخليك تعيش اللحظة وياها. اكيد محد راح يفوّت هاي الحلقة، مو؟