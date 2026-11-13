فضل شاكر ويا آيتاش: منو يكول الفن ما يكسر الحواجز؟

ترفيه

بالوقت اللي التكنولوجيا دتقسم العالم والخوارزميات تخطط لخرائطه، الفن يبقى آخر مكان سلمي يكدر يتعدى الحدود. السياسة يمكن تتكلم بلغة المصالح والحسابات، بس الموسيقى دائمًا تفتح شبابيك للتواصل ما تحتاج لا اتفاق مسبق ولا ترتيبات رسمية.

هذا بالضبط اللي صار على مسرح جدة، لما المطرب اللبناني المعروف فضل شاكر التقى بعازف القانون التركي الشاب آيتاش دوغان جونيور. مو مجرد حفل عادي، جانت لحظة تثبت إن الحدود اللي ترسمها السياسة مو دائمًا هي نفسها اللي يعترف بيها الفن.

الفن يصنع المستحيل بجدة!

العلاقات بين الشعوب مو بس تمشي عن طريق الحكومات والاتفاقيات السياسية، لا عمي! الذاكرة المشتركة وانتقال المواهب بين الثقافات هي اللي تصنع الفرق. اللي شفناه بجدة جان أكثر من مجرد فنان يرجع لجمهوره وموهبة صغيرة تدور مكان أوسع. جان مشهد يختصر التفاعل العربي التركي، اللي بيه ماكو طرف يستقبل وبس أو يرسل وبس، وما يحتاج كل مرة يبدي من القمم السياسية.

فضل شاكر جان يرجع لجمهوره ويستعيد حضوره الفني، وآيتاش جان يوصل لجمهور عربي أوسع وأكبر. فضل عنده تاريخ فني وذاكرة غنائية راسخة عند جمهوره، وآيتاش جايب موهبته الموسيقية من بيئته التركية لساحة عربية تعرف ألحانه وتتفاعل وياها. يعني صار جمع لتجربتين مختلفات، وكل وحدة محتفظة بخصوصيتها. هذا يخلي جدة مو بس تستقبل فنان تركي، لا، دتفتح مسرحها لموهبة تعبر من ذاكرتها الموسيقية لجمهور جديد، وهذا التنوع هو اللي انطى قيمة للقاء.

آيتاش دوغان جونيور: طفل موهوب وصوت القانون

حكاية آيتاش مو بس بدت بجدة أو ظهوره ويا فضل شاكر. كلنا نعرف إنه حفيد عازف القانون التركي المشهور آيتاش دوغان، ونشأ ببيئة موسيقية خلته يتعلم على الآلة ويا جده من هو صغير. بس الموهبة العائلية وحدها ما تشرح وصوله للجمهور العربي.

قبل جدة، آيتاش عزف ويا أصالة نصري بالكويت، وعزف أغنيتها "أكتر"، وهمين ويا أنغام بحفل "صوت مصر" ضمن موسم الرياض. اللي يلفت الانتباه مو بس صغر سنه، لا، الطريقة اللي كدر بيها ينقل موهبته من تركيا لذاكرة موسيقية يعرفها الجمهور العربي وتتفاعل وياها.

آلة القانون موجودة بالتقاليد الموسيقية التركية والعربية، وتحمل نغمات من ذاكرة شرقية مشتركة. لما آيتاش يعزف ألحان عربية مألوفة على آلة مرتبطة بتراثه التركي، هو مو مجرد ينقل مقطوعة، لا، هو يجمع تجربتين مختلفات بطريقة تخلي كل وحدة تحافظ على خصوصيتها. هذا اللي خلى عبوره للجمهور العربي أكثر من مجرد نجاح لطفل موهوب، بل نموذج شلون الموهبة تكدر تلاقي طريقها لجمهور ثاني، لما تحمل وياها شي خاص بيها وتلمس بنفس الوقت شي يعرفه الجمهور ويتفاعل ويا.

مو بس فن... جسور التواصل بين الشعوب

تدرون؟ تجربة آيتاش بجدة تشبه مشهد ثاني صار قبل فترة، لما مدينة طرابزون التركية استقبلت النجم المصري محمد صلاح بحفاوة مو طبيعية. صح التجربتين يختلفن بالمجال والحجم، واحد رياضي عالمي والثاني موهبة موسيقية ناشئة، بس اثنينهم يلتقون بنقطة مهمة: انتقال الإعجاب والاهتمام بين المجتمعين باتجاهين. بتركيا احتفلت الناس بنجم عربي، وبجدة عازف تركي لقى جمهوره العربي.

القصة مو مقارنة شهرة، القصة هي شلون التفاعل المتبادل يصير، ومحد بيه يحتكر دور المُستقبل أو المُرسل. المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي صار الها دور جبير بعبور المواهب مثل آيتاش وتجاوز الحدود التقليدية. هي يمكن ما تصنع الموهبة، بس تفتح باب، والأداء هو اللي يحدد إذا هذا العبور راح يستمر.

يعني بعد هاي الهوسة كلها، الفن أثبت مرة ثانية إنه يكدر يسوي العجايب. يمكن العلاقات السياسية والحدود ما تختفي، بس الفن والثقافة تفتح مساحات للتواصل الإنساني اللي القرارات الرسمية وحدها ما تكدر تسويها. يعني بعد شكد يله نكول الفن هو الدبلوماسية الجديدة؟