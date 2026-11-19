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كلنا نعرف منى زكي كواحدة من ألمع نجمات الشاشة، بس شلون بدأت رحلتها وشلون بنت هاي المسيرة الفنية الخرافية؟ تعالوا نشوف.

بداياتها: من طفولة متنقلة لمسرح الجامعة

منى زكي انولدت بالقاهرة يوم 18 نوفمبر عام 1977، وهي أصغر إخوانها. أبوها جان دكتور، وطبيعة شغله خلتها تتنقل بين الكويت وإنجلترا وأمريكا، فمنى عاشت طفولة كلها سفر وتنوع ثقافات قبل ما ترجع مصر تكمل دراستها. لما دخلت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بقسم العلاقات العامة والإعلان، حبها للتمثيل بدى يبين من مشاركاتها بمسرح الجامعة. يعني من هناك بدت الشرارة الأولى!

أول خطوة للعالم الاحترافي: محمد صبحي كان البوابة

البداية الحقيقية لمنى زكي كانت من مسرح الجامعة، وبعدين إجتها فرصة ذهبية ويا الفنان الكبير محمد صبحي بمسرحية بالعربي الفصيح عام 1991. من هاي المسرحية، بدت رحلتها الفنية الاحترافية. بالتسعينيات، شاركت بأعمال تلفزيونية ومسرحية، بس بعدين قررت تركز على السينما وصارت وحدة من أبرز الوجوه النسائية بموجة أفلام الكوميديا اللي كسرت الدنيا بنهاية التسعينيات.

أدوار ما تنّسي: محطات صنعت النجومية

عام 1998 جان سنة الانطلاقة الحقيقية لمنى زكي بالسينما. شاركت بفيلم إضحك الصورة تطلع حلوة ويا الفنان الراحل أحمد زكي وليلى علوي، ولعبت دور تهاني. بنفس السنة، شفناها بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ويا محمد هنيدي وأحمد السقا وهاني رمزي وغادة عادل. وراها توالت أعمالها مثل الحب الأول وطول الليالي وعمر 2000 وليه خلتني أحبك. كانت تختار أدوار تبين شكد هي متمكنة ومتنوعة، بين الرومانسي والكوميدي والاجتماعي.

بالسنوات اللي وراها، ظلت منى زكي تبهرنا. سنة 2001، قدمت فيلم أيام السادات ولعبت دور جيهان السادات ويا الفنان الراحل أحمد زكي. هذا الدور جان نقطة تحول بينلها شكد تكدر تسوي أدوار واقعية وتاريخية. وبعدين أفريكانو ويا أحمد السقا، ومافيا عام 2002، وسنة 2003 شفناها بـمن نظرة عين والتجربة الدنماركية وسهر الليالي. سهر الليالي جان من أبرز محطاتها، قدمت بي شخصية بري، والفيلم حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً.

نجاحها الجماهيري استمر بفيلم خالتي فرنسا عام 2004 ويا عبلة كامل، وبعدين أبو علي عام 2005 ويا كريم عبد العزيز اللي جان من الأفلام اللي علقت بذاكرة الجمهور. ومن ننسى تيمور وشفيقة عام 2007 ويا أحمد السقا، وولاد العم عام 2009 ويا كريم عبد العزيز وشريف منير. كل دور جان يختلف عن اللي قبله، وهالشي خلاها نجمة استثنائية.

السنوات الأخيرة شهدت استمرار إبداعها، بفيلم رحلة 404 عام 2024 لعبت دور غادة، ويا كوكبة من النجوم مثل محمد فراج ومحمد ممدوح. هالفيلم حصّلها جائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثلة من مهرجان الأقصر. وبعدها جسدت شخصية أم كلثوم بفيلم الست. منو يجرؤ يسوي هيج دور غيرها؟

كسرت الدنيا بالدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة

منى زكي مو بس سينما، بالدراما التلفزيونية سوت العجب! بداياتها كانت بمسلسلات مثل العائلة وليالي الحلمية. بعدين قدمت السندريلا عام 2006 ولعبت دور الفنانة سعاد حسني، دور جان يتطلب مجهود كلش كبير. ومسلسل أفراح القبة عام 2016 اللي حقق إشادات واسعة. ومن أبرز نجاحاتها مسلسل تحت الوصاية عام 2023 اللي ناقش قضية اجتماعية مهمة، وأدائها بشخصية حنان جان مؤثر ويخليك تصفن.

وطبعاً مننسى مسرحياتها مثل يا مسافر وحدك ويا نور الشريف، وعفروتو ويا محمد هنيدي، وكده أوكيه ويا أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. حتى بالإذاعة سوت خلوصي حارس خصوصي، وشفناها بالإعلانات وحتى بكليب أغنية ابن الأصول لنايف الزعبي. يعني هاي الفنانة شكد بيها طاقة؟ تخبل!

يعني من مسرح الجامعة لدور أم كلثوم، منى زكي أثبتت إنها فد شي خرافي بالتمثيل. برايكم شنو أحسن دور سوت بيه؟