برومو "فرقة الموت" نزل، وشعل الحماس لـ2027! أحمد عز وآسر ياسين صراعهم لا ينتهي

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يا جماعة الخير، إذا جنتوا منتظرين فيلم "فرقة الموت" بفارغ الصبر، فالبرومو الأول اللي نزل راح يخليكم تتعلّقون بي لـ 2027 وما تنامون الليل! صناع العمل رفعوا سقف التوقعات للنجوم بعد ما كشفوا عن لقطات تشعلل الحماس، وكأن ماكو فيلم ثاني ينعرض بصيف 2027. هذا مو بس فيلم، هذا حدث سينمائي الكل حاجز مكانه بالسينما إله من هسه.

البرومو التشويقي ما بخل علينا بالمفاجآت، وأولها إن الفيلم أحداثه تدور بفترة الأربعينات بمصر، ويا أجواء تاريخية. أحمد عز راح يلبس زي ضابط شرطة اسمه عمر، وراح ينزل للصعيد حتى يقضي على خط الصعيد اللي يلعبه آسر ياسين. يعني عدنا صراع مفتوح ومطاردات وحروب ما تخلص بين الاثنين، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية صارت بذاك الوقت.

والكاست؟ أويلي على الكاست! أحمد عز وآسر ياسين بس بداية المشوار. ويّاهم منة شلبي بدور سميرة اللي لها دور مؤثر بالصراع بين الجانبين، وأمينة خليل زوجة أحمد عز بالفيلم. إضافة لنجوم ثقال مثل عصام عمر وعلي صبحي ورياض الخولي، ومحمود حميدة وخالد كمال كضيوف شرف. يعني شلة نجوم ما تنوصف! والديكورات ومشاهد الأكشن والانفجارات والمعارك كلها توحي بإنتاج ضخم يفتح النفس ويجيب العين. والمؤلف صلاح الجهيني نفسه اللي كتب "ولاد رزق" و"الخلية" وتعاونه مع أحمد عز ناجح بأفلام بارزة.

مو بس "فرقة الموت"، أحمد عز هالرجال ما يعرف شي اسمه راحة! انطلق العمل بفيلمه الجديد العارف 2، بعد الجزء الأول اللي انعرض بـ 2021. وبحسب المنتج هاني عبد الله، انتهى تصوير دور عصام عمر بفرقة الموت بشهر تشرين الأول الماضي. وفوق كل هذا، عدنا مسلسل "الأمير" اللي ينتظر عرضه قريبًا على منصة شاهد، ويضم نجوماً عالميين أبرزهم الإسباني بيدرو ألونسو والتركية توبا بويوكستون، وبأضخم ميزانية إنتاجية كما أعلن صناعه.

يعني باختصار، حجزوا مكانكم بالسينما وشغلوا النت على شاهد، لأن 2027 راح تكون سنة أحمد عز بامتياز! أنتوا متحمسين لأي عمل إله أكثر شي؟