إرث عبدالله السدحان بالأرشيف: تاريخنا الفني صار بأمان!

ترفيه

ختم منتدى الأفلام السعودي نسخته الرابعة في 28 تشرين الأول، بلقاءات وحوارات حلوة كلش جمعت كل المهتمين بصناعة السينما وفتحت أبواب جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار بالقطاع. بس اللي شد انتباهنا كلنا هو اتفاقية وقعوها بنهاية المنتدى، اللي جان باستوديوهات جاكس للأفلام بالرياض، حتى يودعون مجموعة الفنان القدير عبدالله السدحان، بالأرشيف الوطني للأفلام.

هاي الخطوة كلش مهمة وتخلينا نحس إن اكو اهتمام حقيقي بتاريخ الفن ببلدنا. لأن منتدى الأفلام مو بس ركز على الأفلام الجديدة وشلون نطورها، لا، همين فكروا شلون نحافظ على تراثنا الفني ونوثق التجارب اللي شكلت المشهد الدرامي والفني. يعني من الآخر، الشغل مو بس إنتاج وعرض، الشغل همين حفظ ذاكرة الأجيال القادمة.

ليش هاي الخطوة مهمة؟

همزين تذكروا أهمية توثيق إرث فنان بحجم عبدالله السدحان، اللي يعتبر من أهم الأسماء بتاريخ الدراما السعودية. أعماله أثرت بالجمهور بشكل مو طبيعي وساهمت بتطوير الإنتاج التلفزيوني المحلي. يعني من نحفظ مجموعته الفنية، احنا دنحفظ جزء كلش كبير من الذاكرة الثقافية للمجتمع كله. بالله هذا مو شغل مرتب؟

شلون يحافظون على تاريخنا الفني؟

المنتدى اللي جان تحت شعار «لقاء صُنّاع المشهد»، كان بإشراف هيئة الأفلام وتنظيم شركة بنش مارك، وبمشاركة مختصين وصنّاع قرار ومنتجين ومخرجين ومستثمرين. الاتفاقية اللي وقعوها تأكد إن تطوير صناعة الأفلام لازم يشمل حفظ تاريخها وتوثيق تجارب المبدعين الأوائل. يعني الأرشيف هو الأساس اللي يخلي المعرفة الفنية تستمر، ويقوي هويتنا الثقافية، ويخلي الأجيال الجديدة تتواصل وي إبداع الفنانين اللي سبقوهم. كل هذا يصب بمستهدفات رؤية السعودية 2030 اللي تريد تنمي القطاعات الثقافية وتخلي المملكة بيئة قوية تدعم الإنتاج وتحافظ على التراث.

بصراحة، خطوة تستحق التصفيق. يعني مو بس نباوع عالجديد، هم لازم نرجع للقديم ونحفظه لأن هو أساسنا. مو صح لو مو صح؟