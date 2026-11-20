Hiburan

ZAP Group bakal merayakan 17 tahun perjalanannya lewat ZAP FEST 2026 — The Glowverse yang diadakan pada 21 November 2026 di NICE, PIK 2, Jakarta. Festival ini bukan cuma soal kecantikan, tapi jadi perpaduan antara musik, fashion, dan berbagai pengalaman interaktif. Momen paling ditunggu adalah debut perdana The ZAP Stars, yaitu delapan figur publik yang dipilih untuk mewakili keberagaman karakter serta cerita para konsumen ZAP.

Feriani Chung selaku CMO ZAP Group menjelaskan kalau The ZAP Stars bukan sekadar kumpulan selebritas. Mereka hadir sebagai representasi dari jutaan konsumen dengan kebutuhan yang berbeda-beda selama 17 tahun ini. Melalui festival ini, ZAP ingin setiap orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan mereka merasa bahwa perayaan ini adalah milik bersama. Kedelapan figur ini nantinya bakal merepresentasikan berbagai aspirasi konsumen, mulai dari keinginan tampil cantik natural, menjaga kepercayaan diri di setiap fase hidup, sampai kebebasan ekspresi lewat penampilan.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada satu standar kecantikan atau kepercayaan diri yang berlaku untuk semua orang. Setiap individu punya tujuan dan cara tersendiri untuk menjadi versi terbaik dirinya.

Wajah Baru untuk Men dan Wanita

Perayaan tahun ini jadi momen spesial karena Afgan dan Tissa Biani resmi bergabung sebagai wajah terbaru ZAP Group. Afgan diperkenalkan sebagai wajah baru MEN/O/LOGY, yang merupakan klinik perawatan kulit, rambut, dan tubuh khusus pria pertama di Indonesia. Kehadiran Afgan melengkapi deretan wajah MEN/O/LOGY yang sebelumnya sudah ada Maxime Bouttier dan Winky Wiryawan.

Di sisi lain, Tissa Biani hadir sebagai wajah baru ZAP Group yang mewakili generasi muda. Tissa melanjutkan peran Pevita Pearce yang sudah bersama ZAP selama satu dekade. Sebagai representasi generasi yang ekspresif dan sadar akan perawatan kulit, Tissa bakal jadi wajah ZAP Clinic sekaligus berperan aktif di JUVA by ZAP.

Berbarengan dengan kolaborasi ini, JUVA by ZAP juga meluncurkan Encapsulated Tinted Sunscreen. Produk ini adalah inovasi smart sunscreen dengan teknologi microcapsule yang bisa berubah warna menyesuaikan kulit. Produk 2-in-1 yang menggabungkan sunscreen dan makeup ini diklaim sebagai beauty essential yang relevan buat generasi muda. Kolaborasi dengan Tissa Biani sendiri mencerminkan semangat JUVA untuk terus berinovasi bersama anak muda yang kreatif dan aktif berkarya.

Glamor di Red Carpet dan Konser Musik

Salah satu daya tarik utama ZAP Fest 2026 Jakarta adalah special red carpet experience yang dikerjakan bersama Prime Concept. Dengan tema The Glowverse dan dress code Galactic Glow, red carpet ini bakal punya atmosfer glamor bernuansa metallic, holographic, dan futuristik. Di sinilah delapan The ZAP Stars bakal melakukan debut perdananya, mempertemukan dunia entertainment, beauty, dan fashion dalam satu momen.

Sektor hiburan juga nggak main-main. ZAP Fest 2026 bakal menghadirkan deretan musisi ternama seperti Sheila On 7, JKT48, serta penampilan dari Afgan dan Winky Wiryawan & Friends. Ada juga penampil lain seperti Nadhif Basalamah, Christie, Al Gazali, hingga boyband baru bernama SEEN. Yang paling bikin penasaran adalah kolaborasi live antara Winky Wiryawan, Afgan, dan Maxime Bouttier yang akan membawakan lagu terbaru mereka berjudul “AURA”.

Pengalaman Interaktif dan Hadiah iPhone

Selain konser, pengunjung bisa menikmati berbagai pengalaman interaktif. Ada booth tematik yang memperkenalkan lima official treatment unggulan ZAP, yaitu Rejuran, XERF, PicoSure Pro, Profhilo, dan Juvelook. Pengunjung bisa mencoba berbagai aktivitas menarik, mulai dari games sampai photo booth.

Urusan perut juga terjamin karena pilihan kuliner diatur langsung oleh group kuliner Adhya Group. Berbagai mitra seperti Chanté, Filoposy, HMNS, Bank BRI, dan Blue Bird juga ikut meramaikan area festival untuk menciptakan perpaduan lifestyle, kuliner, dan entertainment.

Sebagai bentuk apresiasi, ZAP mengadakan kompetisi media sosial #ZAPTestimonial yang berlangsung dari 1 sampai 30 November 2026 di TikTok, Instagram, dan Threads. Dengan tema “17 Years. Millions of Stories. Spill Your ZAP Story & Win!”, kompetisi ini terbuka untuk ZAP Client/Member, ZAP Employees, dan ZAP ICON. Total ada 33 pemenang yang bakal mendapatkan hadiah berupa tiga unit iPhone Duo 512GB dan 30 treatment ZAP.

ZAP sendiri memulai perjalanannya pada 2009 sebagai pionir layanan hair removal. Sekarang, mereka telah bertransformasi menjadi jaringan klinik estetika dengan lebih dari 100 lokasi melalui ZAP Clinic, ZAP Premiere, dan MEN/O/LOGY. ZAP Fest 2026 menjadi penutup yang manis untuk merayakan 17 tahun pertumbuhan mereka bersama konsumen Indonesia. Karena pada akhirnya, meski The ZAP Stars jadi bintang di red carpet, konsumenlah yang membuat ZAP tetap bersinar.

Kira-kira siapa nih yang udah nggak sabar pengen dapet iPhone gratisan sambil nonton Sheila On 7?