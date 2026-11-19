Gaya hidup

Kena permen karet di celana memang bisa bikin mood drop seketika. Apalagi kalau permen karet itu nempel di celana jeans favorit yang sering dipakai. Banyak orang bakal merasa pakaian mereka sudah rusak total karena permen karet itu masuk ke serat kain dan susah banget buat dilepas. Masalah utamanya adalah kalau kita mencoba menggosok permen karet itu saat masih lunak, yang ada justru malah makin melebar dan makin masuk ke dalam serat kain jeans tersebut.

Sebelum kalian memutuskan untuk langsung memasukkan jeans itu ke mesin cuci atau memakai bahan pembersih apa pun yang ada di depan mata, ada trik super simpel yang bisa dicoba. Kuncinya adalah menggunakan es batu. Logikanya sederhana: permen karet yang lunak memang sangat lengket, tapi suhu dingin bisa mengubah teksturnya secara total. Saat permen karet membeku dan mengeras, elastisitasnya berkurang sehingga jadi jauh lebih mudah untuk dilepas dari serat kain jeans tanpa harus merusaknya.

Langkah-langkah menghilangkan permen karet

Untuk memulai proses ini, ambil satu buah es batu dan letakkan langsung di atas bagian permen karet yang menempel. Biarkan es batu itu berada di sana selama beberapa saat sampai permen karet benar-benar mulai mengeras karena suhu dingin. Satu hal yang paling penting adalah jangan menggosok area tersebut saat proses pembekuan sedang berlangsung. Biarkan saja dinginnya es batu yang bekerja sendiri menghancurkan kelengketan permen karet tersebut.

Setelah permen karet terasa cukup keras, kalian bisa mencoba mengangkatnya secara perlahan dari kain jeans. Kalian bisa menggunakan kuku jari atau kalau butuh bantuan, gunakan benda tumpul seperti ujung sendok. Gunakan ujung sendok tersebut untuk mengangkat permen karet dengan lembut agar serat kain tidak rusak. Lakukan proses ini secara bertahap dan jangan terburu-buru. Kalau ternyata masih ada bagian permen karet yang tertinggal dan tetap menempel, jangan dipaksa. Cukup letakkan kembali es batu di titik tersebut dan coba angkat lagi setelah permen karetnya mengeras sepenuhnya.

Kesalahan yang harus dihindari

Sering kali reaksi pertama kita saat melihat permen karet menempel adalah menggosoknya dengan kuat agar cepat hilang. Jujur saja, ini adalah langkah yang salah besar. Menggosok permen karet justru akan menyebarkannya ke area yang lebih luas dan malah menekannya lebih dalam ke serat kain.

Selain itu, hindari juga menggunakan suhu panas. Ada anggapan bahwa melunakkan permen karet dengan air panas atau sumber panas lainnya bisa membantu. Kenyataannya, panas justru membuat permen karet jadi lebih lengket dan malah bikin proses pembersihan jadi jauh lebih sulit. Jadi, pilihan terbaik untuk langkah awal adalah tetap menggunakan suhu dingin.

Finishing touch dan perawatan akhir

Setelah bagian terbesar dari permen karet berhasil diangkat, mungkin masih akan ada sedikit sisa lengket yang tertinggal di celana. Jangan langsung menggosok sisa tersebut dengan kasar. Kalian bisa mengulangi kembali proses menggunakan es batu tadi untuk mengangkat sisa-sisa kecil itu secara bertahap sampai benar-benar bersih.

Setelah semua permen karet hilang, kalian bisa mencuci celana jeans tersebut sesuai dengan instruksi pencucian yang tertera pada label pakaian. Sebelum menggunakan cairan pembersih atau bahan kimia apa pun, sangat disarankan untuk mengecek apakah bahan tersebut cocok dengan jenis kain jeans kalian. Cara terbaik adalah mencoba cairan pembersih tersebut pada bagian kain yang tidak terlihat terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada perubahan warna atau kerusakan kain.

Kena permen karet memang terasa seperti bencana kecil, apalagi buat jeans andalan. Tapi ternyata solusinya tidak serumit itu dan tidak perlu sampai membuang celana. Intinya adalah jangan melawan sifat lengketnya saat masih lunak, tapi buatlah dia mengeras dulu baru kemudian diangkat dengan hati-hati. Jadi, lain kali kalau kejadian lagi, langsung saja buka freezer sebelum berpikir untuk membuang jeans kalian.