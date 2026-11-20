Hiburan

The Weeknd baru saja memperkenalkan singel terbarunya yang berjudul "Hong Kong" di Kai Tak Stadium, Hong Kong, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Lagu ini langsung jadi perbincangan karena menggunakan sampel musik sekaligus vokal asli dari lagu "Seasonal Wind" atau "Monsoon" milik penyanyi legendaris asal Tiongkok, Faye Wong.

Kombinasi ini menciptakan nuansa Cantopop klasik yang dipadukan dengan sentuhan R&B modern yang memang jadi ciri khas The Weeknd. Singel "Hong Kong" kemudian dirilis secara resmi pada 31 Oktober 2026.

Sosok Faye Wong dan Karier Musiknya

Faye Wong adalah penyanyi sekaligus aktris asal Beijing, Tiongkok, yang lahir pada 8 Agustus 1969. Perjalanan kariernya dimulai ketika ia memutuskan pindah ke Hong Kong untuk mengejar mimpi di industri musik. Ia memulai debutnya pada 1989 dengan menggunakan nama panggung Shirley Wong.

Namun, kariernya sempat terhenti sejenak saat ia pindah ke New York pada 1991. Di sana, Faye menghabiskan waktu untuk mempelajari sastra dan musik sebelum akhirnya kembali naik daun. Popularitasnya benar-benar melejit sepanjang dekade 1990-an. Ia dikenal karena karakter vokalnya yang khas serta pendekatan musikal yang memberikan warna baru di industri musik pop.

Ketenaran Faye Wong juga menjangkau pendengar internasional melalui lagu "Dreams" milik band asal Irlandia, The Cranberries. Faye membawakan ulang lagu tersebut dalam bahasa Kanton, yang kemudian terpilih menjadi salah satu soundtrack untuk film Chungking Express yang tayang tahun 1994. Selain itu, ia juga mengisi lagu tema "Eyes on Me" untuk permainan video Final Fantasy VIII pada 1999.

Jejak di Dunia Perfilman dan Hubungannya dengan The Weeknd

Selain aktif bernyanyi, Faye Wong juga sempat merambah dunia akting. Salah satu perannya yang paling diingat adalah saat membintangi film Chungking Express karya sutradara Wong Kar-wai pada 1994. Di film itu, ia beradu peran dengan aktor ternama seperti Takeshi Kaneshiro dan Tony Leung Chiu-wai. Faye memerankan seorang perempuan yang bekerja di kedai makanan dan punya ketertarikan pada salah satu pelanggan tetapnya.

Keterlibatan Faye di film tersebut ternyata ada hubungannya dengan singel terbaru The Weeknd. Penyanyi asal Kanada itu diketahui memiliki ketertarikan pada karya-karya Wong Kar-wai serta musik Cantopop. Hal inilah yang tercermin dalam singel "Hong Kong" yang membawa nuansa nostalgia musik dan perfilman Hong Kong era 1990-an.

Penghormatan untuk Budaya Hong Kong

Lagu "Seasonal Wind" dirilis Februari 1993 sebagai bagian dari album No Regrets. Menurut South China Morning Post, penggunaan sampelnya merupakan penghormatan terhadap perkembangan budaya serta musik Hong Kong pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. The Weeknd tidak hanya mengambil musiknya, tapi juga menyertakan vokal asli Faye Wong yang berbahasa Kanton.

Nuansa nostalgia ini juga dibawa sampai ke video musik "Hong Kong". Sutradara video musik tersebut, Evan Larsen, menyebut bahwa karya visualnya sengaja mengadaptasi gaya visual khas perfilman Hong Kong untuk menghidupkan kembali suasana masa lalu.

Setelah lebih dari tiga dekade sejak pertama kali dirilis, karya Faye Wong kini menemukan pendengar baru melalui sentuhan R&B modern The Weeknd. Kolaborasi lintas generasi ini membuktikan bahwa karya musik bisa masuk ke ruang baru tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Jujur, ide nyampel lagu Cantopop klasik buat jadi lagu R&B itu jenius banget, vibe-nya jadi classy tapi tetap kekinian.