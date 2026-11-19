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Robert Pattinson resmi terpilih jadi James Bond terbaru, dan kabar ini langsung disambut hangat oleh Pierce Brosnan. Aktor yang memerankan agen rahasia Inggris itu dalam empat film antara 1995-2002 ini memberikan ucapan selamat sekaligus dukungannya kepada Pattinson.

"Robert yang terhormat, selamat datang di dunia Bond," tulis Brosnan. Dia juga menambahkan kalau Pattinson bakal tampil luar biasa. Dukungan ini bukan cuma basa-basi, karena Brosnan sudah tahu kualitas akting Pattinson sejak mereka bekerja sama di film drama Remember Me tahun 2010.

Brosnan mengaku punya kenangan indah saat syuting film tersebut. Dia senang melihat rekam jejak karya Pattinson yang terus berkembang semakin kuat dan berpesan agar Pattinson menikmati perjalanannya. Brosnan menutup pesan tersebut dengan ungkapan kasih sayang dalam bahasa Gaelik, "Grá mór, Pierce", yang artinya salam hangat penuh cinta.

Bukan cuma Brosnan, George Lazenby yang memerankan Bond di film On Her Majesty's Secret Service tahun 1969 juga memberikan nasihat serupa. Lazenby meminta Pattinson untuk ingat menikmati dirinya sendiri saat menjalani peran ini.

Kabar terpilihnya Robert Pattinson sebagai suksesor Daniel Craig di bawah arahan sutradara Denis Villeneuve ini memang lagi jadi pembicaraan panas di industri hiburan. Ada pengorbanan besar di balik peran ini, karena aktor berusia 40 tahun tersebut dikabarkan harus merelakan perannya sebagai Bruce Wayne dan mundur dari proyek The Batman Part III bersama Warner Bros demi mengenakan setelan tuksedo 007.

Jujur, ini pilihan yang berani banget. Ninggalin peran Batman buat jadi Bond itu kayak tukar satu ikon dengan ikon lainnya. Tapi dengan dukungan dari senior kayak Brosnan dan Lazenby, Pattinson kayaknya sudah punya modal mental yang kuat buat memulai babak baru sebagai mata-mata legendaris Inggris. Kita lihat saja nanti, apakah vibe-nya bakal sekeren Bond versi sebelumnya atau malah bawa warna baru yang lebih fresh?