Jisoo BLACKPINK bikin heboh pakai lagu iklan OBH Combi Sachet

Hiburan

Netizen Indonesia benar-benar dibuat kaget setelah Jisoo BLACKPINK mengunggah video transisi makeup dengan lagu iklan OBH Combi Sachet pada 2 November 2026. Penggunaan lagu bergenre Hip-Dut di akun TikTok personel BLACKPINK ini langsung jadi perbincangan hangat karena dianggap tidak terduga.

Jingle untuk produk OBH Combi kemasan sachet baru tersebut sebenarnya merupakan karya trio Naykilla, Tenxi, dan Jemsii yang memang sedang viral di berbagai platform media sosial, terutama TikTok. Keputusan Jisoo memakai audio ini bikin banyak penggemar lokal heboh.

Dalam videonya, Jisoo menampilkan transisi sebelum dan sesudah makeup. Awalnya ia terlihat tampil bareface sambil memakai sheet mask, lalu mengikuti suara batuk dalam lagu tersebut untuk berubah menjadi tampilan futuristik. Ia menggunakan wig rambut pink dan gaun dengan aksen pita yang mencuri perhatian.

Efek viralnya pun nggak main-main. Video tersebut sudah mencapai 19,3 juta views dan mendapat lebih dari 5,5 juta likes. Dari 53 ribu komentar yang masuk, mayoritas didominasi oleh netizen Indonesia yang masih tidak percaya Jisoo mengikuti tren lagu lokal. Lucunya, ada saja netizen yang bercanda kalau Jisoo aslinya adalah orang Bekasi.

Bahkan akun TikTok resmi @obhcombiofficial pun ikut bereaksi dengan menulis "Hi, Jisoo...😊" setelah menyadari videonya menjadi sensasi.

Selain aksi viral di TikTok, Jisoo juga sempat mencuri perhatian lewat kostum Halloween yang menggemaskan. Pelantun lagu CLICK ini berubah menjadi Lucyna Kushinada, karakter anime dari serial Cyberpunk: Edgerunners. Untuk totalitas transformasinya, ia mengenakan wig silver potongan asimetris khas karakter Lucy lengkap dengan netrunner suit hitam-putih.

Jujur, transisi dari sheet mask ke wig pink itu keren banget, tapi kombinasi visual mewah dengan lagu obat batuk tetap jadi juara komedinya. Kira-kira lagu lokal apa lagi ya yang bakal masuk radar Jisoo?